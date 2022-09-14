台南遊覽車摔山坡 乘客驚「根本沒剎車」司機曝肇事主因（取自記者爆料網）

台南1輛從台中出發一日遊的遊覽車今（14）下午5時行經梅嶺準備下山返程時，突衝破護欄摔落山坡志一處香蕉園，司機一度受困，隨後獲救，車內21日共9人送醫；而有乘客事後質疑司機在摔落前完全沒減速，直接斜切路面，司機則解釋，他當下發現汽動幫浦已沒氣可煞，無法踩剎車之下只能往邊坡衝去。

台南市楠西區灣丘里今天下午5時一輛中型巴士疑操作不慎自撞邊坡，車上連司機共21人，司機一度受困車內，經警消搶救後順利脫困，其餘8名受傷乘客分送往麻豆新樓及新化分院，共9人送醫，另外有12人拒絕送醫，在現場休息待接駁車載離安置。

乘客事後質疑司機在摔落前完全沒減速，直接斜切路面，司機則解釋，他當下發現汽動幫浦已沒氣可煞，無法踩剎車之下只能往邊坡衝去。（翻攝照片）

據ETtoday報導，車禍事發地在梅嶺路188縣道，當時是台中、台南一日遊的回程，車內21人都是台中、彰化人，遊覽車司機疑似不熟悉路況，回程時衝破護欄摔落；1名車內乘客說當時遊覽車是直接斜切掉下山坡，車速沒有減速，質疑司機根本沒有剎車，還有人說遊覽車上山時，疑似檔就打不太進去。

該名司機員事後解釋，當時從梅嶺旅遊下山途中，都有用低速檔配合腳踏煞車，但當時他發現儀錶板的汽動幫浦顯示沒氣可煞，他因此踩不到剎車，只能直直撞向護欄摔車。