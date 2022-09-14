要懂得與客戶劃清界線！男子在網上抱怨當業務的女友，他表示給女友很大的空間，認為收男生送的禮物見怪不怪，但是，日前去連鎖咖啡店時，原本女友好心要用咖啡券請他喝免費咖啡時，看著服務人員一直反覆刷條碼驚覺有異，便拿取女友手機一看，竟然發現客戶傳曖昧字眼，讓他頓時綠光罩頂，非常不認同女友的所做所為。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他表示自己有一個當業務的女友，由於女友工作關係，交友廣闊，時常收到男性送的禮物，他也見怪不怪，也認為和女友交往前已經是這個狀態，交往後也不會去在意，並認為或許這樣做業績才可以每個月達標。

然而，日前吃飯後，女友表示有客戶送連鎖咖啡店咖啡券，可以免費請他喝一杯，然而，女友卻在櫃台前突然表現有些扭捏，且和服務人員疑似溝通上有問題，一直反覆刷條碼，他有些不耐煩，直接把女友手機拿過來看時，竟然驚見「老婆我愛妳喔」5字，突然發覺頭頂綠光四射，女友也在一旁愣住。

業務女友請喝咖啡，手機竟跳出曖昧字眼，他抱怨女友不懂拿捏分寸。（翻攝自Dcard）

他看著女友手機，發現共有2張咖啡券，認為1張或許是上司或同事給女友前陣子出差回來的獎賞，但不滿另1張咖啡券竟直接稱呼女朋友為老婆，讓他醋勁大發問了女友，卻得到回應「不清楚為什麼要叫我老婆」。

他坦言這次學到一些教訓，雖然體諒女友是業務身分，但是女友並不懂的拿捏輕重，也不懂與客戶劃清界線，最後，他感謝「連鎖咖啡店員工神助攻，你成功引起我注意了」。

文章一出，網友紛紛留言表示「我是覺得男生已經給女友很大的空間了，自己不懂拿捏還想要男友的愛喔」、「當女生也挺可憐的，女業務遇上男客戶，就算買賣東西也可能遇到意圖不軌的人」、「其實不要一竿子打翻所有女業務啦」、「如果女生有尊重另一半早就拒絕對方退回禮物或回覆對方不要這樣」。