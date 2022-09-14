勤友光電董事長陳來助(中)受台中市建築經營協會邀請，在「大師講座」中暢談「全球碳中和之路，產業再創新」。(林欣儀攝)

朝淨零排放方向邁進，國家發展委員會推動能源、產業、生活及社會4大轉型，在產業方面，建築業如何面對淨零排放新趨勢？台中市建築經營協會邀請勤友光電董事長陳來助、在「大師講座」中暢談「全球碳中和之路，產業再創新」，陳來助強調，因應未來實施碳稅可能帶來的高成本，必須從管理及創新兩方面著手。

台中市建築經營協會理事長張家駿指出，數位加零碳的雙軸轉型，對台灣產業至關重要，建築產業也不能缺席，陳來助在半導體、面板、太陽能等大型科技公司歷練過，對於智慧科技及零碳經濟的擘劃與經營著墨很深。

擁有清大化工博士學位的陳來助，曾任友達總經理暨執行長，50歲之前在科技產業深耕，是全方位的半導體專家與執行者，近幾年更投入大健康、智慧科技及零碳經濟的整合與經營，他今年6月接任勤友光電董座職務，將帶領勤友光電迎向全球碳中和的挑戰與機會。

陳來助說，歐盟宣布2023年將開始課徵碳稅，課徵碳稅也一定是台灣未來趨勢，將導致產業成本提升，此時的台灣產業也有許多重新塑造的機會，若能透過成本盤查、創新的材料與技術，將節能轉換為商機，邁向淨零排放衍生的成本負擔將可能在3、5年內回本。

陳來助強調，零碳時代將來臨，建築產業首先可以從管理方面達到可視化，藉以檢視各項不環保情況並加以減少，初估此部分約可減少5％成本；另方面，建築業也必須從材料或技術方面創新，舉例來說，可透過太陽能建築一體化或外掛式整合太陽能建築等方式，達到循環使用。