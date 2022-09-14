針對宏碁當年跟農委會簽訂的合約，國民黨桃園市長候選人張善政日前稱有簽署終生保密條款，農委會主委陳吉仲嗆，農委會沒有簽署相關合約，猜測張善政可能是跟宏碁公司之間簽的約。資深媒體人黃暐瀚13日在臉書指出，當年宏碁與農委會所簽的合約中確實有保密條文，質疑農委會是不是有誤會？張善政今(14日)在臉書表示，「保密條款」被揭露，農委會何不直接公開表態，出來把事情說清楚、講明白？

張善今在臉書粉專表示，「保密條款」被揭露，農委會何時要出來面對？有媒體人在社群貼文揭露，農委會2007-2009年間委託宏碁的計畫契約中，的的確確存在有「保密條款」。在當年宏碁與農委會簽訂的合約中，第十條清楚寫到：「計畫主持人及參與計劃工作人員均應嚴守契約應保密事項，未經甲方同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏於本契約關係人以外之人員」。

張善政接著指出，兩周前，媒體報導他2007年在宏碁任職時，承接農委會委託的「農業電子化」計畫涉嫌抄襲，瞬時之間，謾罵、抹黑、攻擊鋪天蓋地而來。總算是讓他領教到了民進黨為了贏得選舉，不求真相、追殺政敵的高超本領。在這一份契約中，他是計畫主持人（歸屬乙方範疇），他跟當時的團隊成員都有保密的義務，除非農委會（甲方）同意，他們皆不能夠公開、洩露研發成果。

張善政表示，現在真相大白，誰在說謊已經非常清楚了。契約精神，是法治社會的基石，他做為曾經的企業經理人，深深了解契約在企業中的重要性；任何工作都要恪遵職業道德，雖然已經是多年前的往事，但他作為企業經理人，也不能公開在宏碁工作時的業務細節。他想問的是，那些惡意攻擊他、抹黑他的民進黨人士，只知政治追殺，難道是完全不懂企業運作、毫無契約精神？還是擺明知法卻目中無法，甚至還要他也跟著將法條視為無物？

張善政表示，因此這段時間，到底是誰在說謊？農委會說「從沒有保密條款」，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬還酸言酸語說是他自創的，從中央政府、民進黨、立法院黨團再到候選人，無止盡的抹黑，到底是為了什麼？見不到對桃園的願景、對政策的規畫，對鄉親的關懷，現在證明「保密條款」確實存在，這些綠營人士是不是該說一聲「拍謝」？

張善政強調，農委會是甲方，農委會才是手握計劃案、契約書等可否公開權利的一方。宏碁是乙方，包括宏碁公司、身為計劃主持人的張善政、以及執行團隊都不得對外透露任何相關內容。他坦蕩蕩，若經農委會同意，他當然願意闡述宏碁的受委託案對台灣農業電子化的貢獻。但身為最應該出面的主事機關農委會何不直接公開表態，出來把事情說清楚、講明白？