美國聯邦參議院外交委員會美東時間14日下午（台灣時間15日凌晨）將審查台灣政策法案，其中法條明定4年內提供台灣45億美元軍援，以及介入台灣軍事規劃。對於目前我國只有4個月的兵役，會不會因此而調整成1年，前立委郭正亮今（14）日就表示，「第一個中的就是95年次的年輕人」，引發討論。

美國參議院外交委員會預計美東時間14日審議「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），委員會主席暨法案提案人梅南德茲13日在國會表示，已就此案與白宮舉行各種對話，他認為這部法案能解決拜登政府部分擔憂並表達參院立場，是一部不會改變美國當前台灣政策的強大法案。白宮國家安全顧問蘇利文7日表示，國會即將審查的台灣政策法案，有部分條文令人擔心，他將與議員們事前溝通。

郭正亮今（14）日在中天節目《綠也掀桌》中表示，如果台灣男女都要當兵的話，就需要修法，這個要不要修法是取決於「女生要不要來當兵」，郭正亮坦言，若是很多人來當兵，營區一定要擴大、設施設備也要採購，這個是需要一定的時間。

對於4個月的兵役何時會變成1年？郭正亮認為「雖然有可能會公告，但不太可能立即實施，可能第一個中的就是95年次的」，同時郭正亮強調，「美國的立場非常簡單，台灣的情況比韓國和以色列還嚴峻，那台灣自己都當4個月兵，我們怎麼來救台灣？」