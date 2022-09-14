民進黨台中市議員候選人林義偉酒駕遭攔查，宣布退黨、退選，國民黨花蓮縣黨部今天提出質疑，民進黨徵召曾因酒駕被判刑的Kolas Yotaka參選花蓮縣長，引發爭議，「還不退選嗎？」民進黨花蓮縣黨部回應，Kolos酒駕事件發生在2014年，當時並非民進黨員也尚未從政，之後並擔任反酒駕終身志工，她本人從未迴避此問題。

針對林義偉酒駕被逮，國民黨花蓮縣黨今發新聞稿強調「酒駕零容忍」，對於酒駕議題，朝野各界向來嚴肅以對，今年各個政黨對於一旦有違法酒駕的提名人無不採取嚴厲開鍘「取消提名資格」，輿論焦點也支持重申「酒駕零容忍」的立場，並要求所有參選人要嚴格遵守。

國民黨花蓮縣黨部表示，民進黨主席蔡英文在今年年初酒駕修法三讀通過時公開宣示：「對於酒駕事件，政府一定零容忍」，並還強調除了加重罰責，杜絕僥倖心態外，也會持續透過嚴格執法來全力降低酒駕事件的發生，言猶在耳，Kolas 繼續參選，不是在狠狠打臉民進黨嗎？不是在酒駕受害者傷口上灑鹽嗎？

黨部斥，面對如此荒謬的提名決策，民進黨同黨同志竟噤若寒蟬，無人站出來反對，這不正意味代表就是整個民進黨的墮落，一個號稱民主又進步的政黨黨主席蔡英文，如今卻反世界潮流，推酒駕前科犯參選地方行政首長，呼籲蔡英文為錯誤的提名決定負責，也請Kolas Yotaka別存僥倖心理參選，即刻宣布退選。

針對國民黨要求「退選」，民進黨花蓮縣黨部回擊，Kolas Yotaka酒駕事件發生在2014年，並不是民進黨員也尚未從政，當天並未發生任何事故，Kolas依規定易科罰金6萬，此後擔任反酒駕終身志工。2018年任行政院發言人時，已被各界檢視過。這些年來，她從未再犯，也一直默默捐款行善宣導反酒駕，防治酒駕。

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