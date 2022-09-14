iOS 16版本更新後通知擠在下方，果粉用不慣。（圖／翻攝PTT）

蘋果（13日）正式開放iOS16版本更新，此次最受矚目的莫屬個人化鎖定螢幕，能讓用戶自訂風格，並設定個人常用功能。不過有網友更新後回報，iPhone鎖定螢幕通知全集中在最下方，一整陀擠在下面讓他看不下去，無奈PO文求助反釣出一票苦主，但還是求無解方，也讓一些尚未更新的果粉看了直呼「還好沒更新」。

這名網友在PTT發文，更新至iOS16版本後，鎖定螢幕只要跳出通知都會擠在最下方，由於正好擋住他背景人像的嘴巴，讓他越看越不順眼，「之前通知在上面都不會擋到，超不爽的，有礙觀瞻」、「請問有辦法把通知改到上面嗎？」。

網友建議嘗試從「設定＞通知＞顯示方式」去調整，但沒用。（圖／翻攝PTT）

貼文曝光掀起討論，不少更新後的苦主也用不習慣，「能是為了單手好點？！ 超不習慣」、「現在全部擠下面還要多一個步驟去撥弄它」、「不喜歡+1」、「我也覺得蠻奇怪的」；不過也有用戶樂見，「我倒覺得下面比較好」、「超方便，單手操作」、「這改動超讚」。

有用戶建議可以在「設定＞通知＞顯示方式」做調整，但實際卻沒有用，通知依然是由下往上，「改不回去了！這三個通通是由下往上」、「還是堆在底下啊」、「你改成怎樣都是下往上」、「改了還是在下面，慢慢堆上來而已」。

另外，也有一些果粉看了慶幸「還好沒更新」、「還沒更新」、「不喜歡+1，我的13pro先更新15.7好了，看之後會不會出設定給人家自己選擇位置」。