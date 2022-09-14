新華社報導，大陸國家主席習近平14日上午搭乘專機離開北京，前往出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第22次會議，並應哈薩克共和國總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）、烏茲別克共和國總統米爾濟約耶夫邀請，對兩國進行國是訪問。

下午專機抵達努爾蘇丹國際機場，哈薩克總統托卡耶夫率副總理兼外長、努爾蘇丹市長等官員在機場熱情迎接。中國駐哈薩克大使張霄也到機場迎接。

據外電報導，哈薩克斯坦總統托卡葉夫的發言人13日表示，托卡葉夫已同意該國首都努爾蘇丹恢復「阿斯塔納」舊稱。

陪同出訪的有：中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部部長王毅，大陸全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等。

當地時間14日下午，習近平專機抵達努爾蘇丹國際機場時，哈薩克斯坦總統托卡耶夫率政府副總理兼外長特列烏別爾季、努爾蘇丹市市長庫裏吉諾夫等高級官員在機場熱情迎接。中國駐哈薩克斯坦大使張霄也到機場迎接。