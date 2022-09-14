知名網紅T妹（Tiffany Chen）擁有甜美臉蛋與火辣身材，因時常在網路上展現凹凸有致的曲線而受到矚目，現在即使已當了媽，仍不改火辣形象，加上她經常以直率的性格與嗆辣的行事作風，分享自己對於時事的看法，讓她吸引大批網友追隨。近日疑似T妹爸爸見不得女兒單身，登入帳號幫女兒發徵婚文，掀起網友討論。

網紅T妹的帳號今（14日）發文，開頭就表明是T妹爸爸，因為女兒兩年都沒有換密碼，所以登入帳號喊話：「只要誰願意做我的女婿，我很樂意傳她的私密照給你」，透露T妹媽媽年輕時是19腰魔鬼身材，叫聲很悅耳，能保證基因品質，加碼爆料女兒在澳洲偷偷買了兩間房產，更直言：「光我的遺產就夠你們下半輩子躺平了！唯一感慨至今沒有人娶我的女兒」。

T妹爸公開徵女婿條件：「我不在乎你的職業收入也不用聘金，堅持反對賣女兒的概念，我們家夠有錢不稀罕。外貌條件不拘⋯ 禿頭早洩可以，反正她已經有兒子。」幽默表示比較在乎女婿在哪裡，同時放出T妹低胸洋裝照，渾圓身材相當有料。

許多網友紛紛回應：「另類徵男友」、「這個先報名再說~」、「我可以嗎」、「這太厲害了」、「選我選我」、「應該一堆人報名喔」，也有人對這篇文的真實性存疑「看看就好~」、「故事描述的很有趣」、「結果會不會有人想認識T媽啊」。

過去T妹曾自曝被不同黨派的知名議員追求，更直呼：「老實說很多政治人物私底下非常自以為是，跩個二五八萬、小事飆罵店員等我都看過，所以我對政治人物不會特別有好感。」