侯友宜今晚出席客家之友會暨後援會籌備大會，受到客家鄉親熱烈歡迎。（王揚傑攝）

侯友宜今晚出席客家之友會暨後援會籌備大會。（王揚傑攝）

侯友宜今晚出席客家之友會暨後援會籌備大會。（王揚傑攝）

來自50多個客家社團、百餘名重要幹部今（14日）晚齊聚新北市板橋區，宣布正式籌備成立「侯友宜客家之友會暨後援會」，力挺侯友宜市長連任。侯友宜客家之友會暨後援會總會長湯富龍表示，侯市長是真正努力、踏實做事的人，推動客家文化傳承不遺餘力，這也是為什麼客家鄉親願意站出來繼續支持侯市長。侯友宜表示，新北目前已經成立5座「哈客館」，還會繼續做下去，扎根並傳承客家文化。

湯富龍說，他觀察侯市長多年，看到侯市長親民、踏實、努力工作的特質，讓他真心佩服，他強調自己是無黨籍，但他選擇一路支持侯市長，因為他看到侯市長認真做事，例如新北目前已蓋了5間「哈客館」，未來還會繼續推動到29區，這是侯市長的宏觀政策，能真正幫助客家文化扎根在新北市各區，「客家文化傳承不是客家人就可以做，一定要有想法，像是侯市長就有前瞻的眼光」。

侯友宜表示，新北市客家好朋友超過60萬人，分散各個地方，認真打拚、刻苦耐勞又情誼濃厚，他不會忘記客家精神，會永遠跟客家好朋友團結在一起，做公益慈善，發揮愛的力量，幫助新北市成長。

侯友宜強調，只要侯友宜在的一天，一定全力以赴把事情做好，他一生只有一件事，好好做事，不喜歡跟人家吐口水。非常感動客家好朋友們成立後援會相挺，連他自己的故鄉嘉義都還沒成立後援會，他一定不辜負大家託付，繼續努力向前走，