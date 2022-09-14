長新冠時代來臨，根據調查（註1），疫情下固定居家徹底清潔的民眾明顯增加，且多數成為日常習慣！看準生活型態改變，每年熱銷60萬組，清潔神器品牌「好神拖｣推出全新「省力雙渦輪旋轉拖把｣超給力神器，省力、速淨、耐用三大設計，滿足多頻率、長時間清潔需求。「省力雙渦輪旋轉拖把｣擁有專利3D洗滌柱設計，可創造比擬洗衣機渦輪水流與超廣角環繞清潔效果，加上洗滌柱內的回彈設計，可更輕鬆清淨拖把布條髒污，搭配新一代時尚簡約桶身；輕鬆感受雙驅動強到飛上天的清潔體驗！

超強雙驅動洗淨力比擬洗衣機，天天居家清潔最適用。（好神拖提供）

全新好神拖「省力雙渦輪旋轉拖把｣即日起於全台量販店與網路平台同步上市。上市首波加贈限量「杜松麝香香氛盒｣乙個，添加地板潔淨因子99.9%（註2）有效抗菌，專利緩釋去污錠，潔淨力提升200%（註3），不只讓拖布乾淨，還能殺菌，讓清潔力UP！ 為慶祝上市讓神迷們感受全新省力雙渦輪旋轉拖把的超強特性，好神拖斥資打造超狂「好神號」，將於9月18日RED BULL年度盛事飛行日亮相獻首航，當天不僅能上機乘坐，拍照打卡還能獲得驚喜好禮，體驗與好神拖超強雙驅動能，一起飛上天！

好神拖「省力雙渦輪旋轉拖把｣，擁有多項特色。（好神拖提供）

BA5疫情升溫，不論是已養成固定清潔或是想要加強防疫的消費者有福了！專為注重居家清潔與設計感的消費者設計，好神拖「省力雙渦輪旋轉拖把｣，擁有多項特色，配有可拆卸的「3D專利洗滌柱」，安裝洗滌柱後能輕鬆扣連拖把，專利回彈設計能讓拖把輕鬆按壓清潔拖布，省時不費力，透過洗滌柱與拖把高速旋轉產生的雙驅動能，還能產生比擬洗衣機般的超廣角環繞水流，洗淨布條舒展不藏汙，清潔力同步提升。洗滌柱更經過SGS耐用測試高達10萬次，彈力持久耐用。不僅如此，考量現代人居家生活品味，好神拖「省力雙渦輪旋轉拖把｣在桶身外觀上更採時尚簡約設計，以白色搭配時尚灰，更能融入居家空間。

9月18日 「好神號」試乘打卡，現場再抽驚喜好禮

狂慶超給力新隊友「省力雙渦輪旋轉拖把」登場，好神拖斥資打造「好神號」，發揮創意以「省力雙渦輪旋轉拖把」產品進行機身組裝，加入9月18日「2022 台灣Red Bull 飛行日｣！當日神迷們只要親臨位於MITSUI OUTLET PARK 台中港現場（註４）好神號展示區，不僅可以一睹創意造型，還能進入機艙感受啟動雙驅動能起飛的快感！現場更安排拍照打卡試手氣活動，拍照分享好神拖新品與好神號，就能參加「好神轉盤」，現場帶走驚喜好禮！

註1 ：資料來源：東方線上COVID-19 第七波與疫情共存消費者行為即時調查

註2 ：第三方機構測試香氛錠對於黃金色葡萄菌具有99.9%抗菌力避免拖把頭異味，強化清潔效果

註3：經實驗證明，浸泡好神拖杜松麝香香氛盒後，地板髒汙去除力較只浸泡清水提高2倍

註4：2022 台灣Red Bull 飛行日會場於台中市梧棲區臺灣大道十段168號 MITSUI OUTLET PARK 台中港

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好神拖官方網站:http://www.360mop.com