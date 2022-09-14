應韓國國會議長金振杓邀請，中國全國人大常委會委員長栗戰書15日至17日將率60多人的代表團訪問韓國。有韓國總統辦公室官員向媒體透露，韓中兩國正就韓國總統尹錫悅16日接見栗戰書的相關事宜和具體時間進行協調。

韓聯社14日報導，栗戰書此次訪韓，可視為是對時任韓國國會議長朴炳錫2月初訪華的回訪。據了解，栗戰書將於16日下午2時與金振杓在國會舉行會談，之後雙方發表聯合新聞公報並共進晚餐。報導推測，栗戰書將在與金振杓的會談結束後前往龍山總統府拜會尹錫悅。