周蕙（中）14日舉辦發片記者會，邀來師兄「動力火車」到場相挺。（華研國際提供）

周蕙時隔4年將發行新專輯《不被遺忘的時光2》14日舉辦發片記者會。45歲的她單身多年，自認以前很害羞，不會主動結識新朋友，當歌手多年後，習慣跟大眾互動，個性變大方活潑，但至今仍不會主動追愛，甚至在3年前於國外被法國男搭訕，她也只讓對方追蹤她的粉絲團，還被經紀人痛罵：「妳活該單身！」

她自認在感情上有被害妄想症，與不熟悉的人互動一定會更加小心，「要追我得先花半年跟我交朋友」，並透露，現在交友心態也開放許多，可以接受姊弟戀、失婚單親男，對於戀情一切順其自然，母親也不會催婚，她開心說：「我的人生很豐盈，過得蠻好，自己的狀態也挺好。」

記者會上，周蕙邀來同門師兄「動力火車」到場力挺，不過動力火車卻抱怨她這次沒有翻唱他們的經典歌曲，她笑回：「你們是硬漢，我聲音比較柔，不想把你們唱軟。」動力火車開玩笑說，「我們現在只剩下肝是硬的」。她在介紹新專輯時，拿著藍色彩膠唱片直說「這是藍膠」，隨後發現自己開了黃腔，無奈喊：「一世英明毀於一旦。」

她出道以來以甜美嗓音唱紅多首熱門情歌，過去曾因突然生病發生嚴重失聲，長達2周才逐漸恢復嗓音，而田馥甄日前也因感冒失聲導致高雄巨蛋演唱會延期，她祝福田馥甄早日康復，「替她捏把冷汗，她是實力派歌手，有實力的歌手才會在乎自己的嗓子」。