基隆市長林右昌14日於議會進行最後一次施政總報告，細數8年來為基隆付出的點滴，並在書面報告的結論寫下「基隆是成就夢想的地方」。他表示，「基隆經驗」已成為城市治理的教科書，感謝市民給他機會。

林右昌指出，2014年當選基隆市長，城市不但失業率、離婚率、自殺率全國最高，負債餘額達124億元，負債比高達47.37％，瀕臨破產，財政與人才兩缺，寸步難行，當時承諾找回城市光榮感，讓所有市民做個驕傲的基隆人，擺脫吊車尾命運，重返台灣火車頭。

林右昌提及，上任前市府每年舉債超過10億元，但在上任後第1次追加減預算時，編列1億元還債，親自檢討市府原有計畫與工作，並重新排定優先順序。8年過去了，市府預算從172億增加到逾222億，成長30％；債務餘額也從124億減為68億，減少近40％，明年基隆財政等級更將提升到第三級。

接著他提到，8年來，在市港標竿計畫「1個核心、2個翅膀」架構下，發展山海城串連、大基隆歷史場景，把基隆打造成大台北首都圈的東側國家門戶。另外，基隆港是基隆市最大的綠地，這幾年在港區舉辦福祿猴燈展、產業博覽會及城市博覽會等，讓民眾體驗港市空間，未來威海營區在拆除、會展旅運中心也要重新招商。

最後，林右昌說，今天呈現的施政報告成果，共322頁，最後一頁的結論是，「基隆就是成就夢想的地方」，感謝市議會前議長宋瑋莉、現任議長蔡旺璉，8年來支持市政府，感謝議員給予批評與指教，大家一起成就8年成績單，並將成果獻給基隆市民。最後，感謝所有團隊，一起實踐夢想。