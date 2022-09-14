年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌準備中，尤其「六都」更是兵家必爭之地，桃園四腳督局面備受矚目。根據《菱傳媒》今（14）日最新公布網路民調，雖然無黨籍桃園市長候選人鄭寶清以7.88%排名第三，落後於國民黨張善政和民進黨鄭運鵬，但鄭寶清卻吸走了民眾黨賴香伶的選票，引發討論。

根據《菱傳媒》的最新民調，張善政的支持度為40.39％、鄭運鵬支持度為38.18％、鄭寶清支持度為7.88％、賴香伶支持度則為6.37％，同時《菱傳媒》的報導指出，鄭寶清在宣布參選桃園市長之後，許多民眾都會擔心可能會影響到鄭運鵬的選情，結果從民調中可以發現，鄭寶清瓜分了3.46%的民進黨選票；至於民眾黨和時代力量各有11.52%和16.67%的支持者倒向鄭寶清，顯然鄭寶清拉走更多的是賴香伶的票。

該份報導更指出，若是民眾黨的支持者有32.72%流向張善政，那賴香伶在民眾黨的基本盤將只會剩下47.93％，她反而成為鄭寶清參選後的最大受災戶。《菱傳媒》也強調，「鄭寶清能否持續成長也成為各界觀察重點，否則夾在藍綠兩大之間，恐怕最終仍將淪為棄子」。