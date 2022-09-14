台北市長選戰，12人登記參選，其中以國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊呈現3強競逐。媒體人吳子嘉今(14日)預測認為，陳時中計畫打基本盤和年輕票，把黃珊珊的民進黨票拉回來，甚至打負面選舉，到時他和蔣萬安的差距拉近，民調差距僅2到3個百分點，或是輸贏1、2萬票，並把黃珊珊邊緣化。

吳子嘉14日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》網路直播節目中認為，年底選戰的選情很冷，因此出現現任者優勢，也就是民進黨中央有優勢，國民黨現任縣市長也有優勢，變成民眾黨邊緣化、無黨籍邊緣化，這樣的結構形成了。桃園和新竹由於換屆、沒有現任，就會產生強的黨中央，民進黨就會變得很強勢。

吳子嘉舉例表示，他們有私下做一些民調，陳時中為何要去拍偷窺網紅四叉貓如廁的影片，因為蔣萬安的優勢在50歲以上、女性為主。蔣萬安的民調大概贏陳時中6到7個百分點，但蔣萬安在20到49歲年齡層輸給了黃珊珊，黃珊珊和陳時中在這部分是誤差值內，而目前優勢領先的民調也不是很高，僅贏6到7個百分點。

吳子嘉表示，因此陳時中很清楚，他每天打的事情，是在打年輕票還有基本盤，他公布的競選團隊名單，全部是年輕人，比如焦糖、政二代。這方式看起來很笨，但其實不笨，陳時中就是打基本盤和年輕票。而黃珊珊手上有10%的民進黨票，其他大部分是白的中間票。

吳子嘉認為，黃珊珊的選票結構和台北市長柯文哲很像，所以陳時中每天出招的方式，就是打年輕票，因為蔣萬安的年輕票輸了，一旦陳時中搶到黃珊珊的年輕票，兩人就能等量齊觀。

吳子嘉甚至預測，下個月或11月，陳時中就會打基本盤，把黃珊珊的民進黨票拉回來，接下來就是打負面選舉，讓他和蔣萬安的差距不大，可能差2到3個百分點，或是輸贏1、2萬票。民進黨計畫這樣的打法，因此，中間一定要把黃珊珊邊緣化。