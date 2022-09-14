大陸央視網報導，中共中宣部14日舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會。大陸住房和城鄉建設部副部長姜萬榮表示，大陸建築業總產值29.3兆元（人民幣，下同），吸納就業超5000萬人。新聞發言人、住房改革與發展司司長王勝軍指出，保交樓專項工作，正緊張有序進行中。

姜萬榮稱，中共十八大以來的10年，是中國建築業轉型升級、從建造大國邁向建造強國的10年，中國建造持續改變著中國的面貌。10年來，建築業的國民經濟支柱產業地位更加牢固，建築產業現代化程度大幅提升，工程品質穩步提高。

姜萬榮說，2021年，建築業總產值達到29.3兆元，是2012年的2.1倍；增加值達到8兆元、占GDP的7％；吸納就業超過5000萬人。港珠澳大橋、北京大興國際機場等一批世界級標誌性重大工程相繼建成，「中國建造」展示了強大綜合國力。

此外，王勝軍稱，房地產一頭連著民生，一頭連著發展。將會同有關部門，繼續紮實做好促進房地產市場平穩健康發展各項工作：

一是堅持一個定位，也就是房子是用來住的、不是用來炒的。這是做好房地產工作的根本遵循。

二是健全兩個體系，一個是住房市場體系，一個是住房保障體系，這兩者缺一不可。

三是努力實現穩地價、穩房價、穩預期的目標。四是完善人房地錢四個要素聯動機制，以人定房、以房定地、以房定錢。

王勝軍認為，關於保交樓，上個月會同大陸財政部、人民銀行等有關部門出台了專門措施，以政策性銀行專項借款方式，支持有需要城市推進已售逾期難交付的住宅項目建設交付，目前專項工作正緊張有序進行中。