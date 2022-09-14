美國參議院外交委員將在美東時間14日下午2時（台北時間15日凌晨2時）審議「台灣政策法案」(Taiwan Policy Act of 2022,簡稱TPA)，被視為1979年中華民國與美國斷交以來，美國再次大幅改動對台政策的具體行動，許多條文都在幫助台灣增強防衛實力，以及提升台灣駐外機構的地位，這是美國政界迴避「一中政策」的前題所做的特殊做法，雖然符合台灣的期望，但是大陸也必然出現相應的反制行動。

TPA的提出者是民主黨參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez），與共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）共同提出，因此該法案在共和、民主兩黨都有支持者，這使得它通過的可能性很大。與1979年的《台灣關係法》相比，TPA的條文顯得更支持台灣，其中將原本駐美的準外交機構「台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」、「美國在台協會」更名「美國代表處」，機構可出現中華民國國旗；在安全保障方面，法案將承認台灣為美國的「主要非北約盟友」，以促進彼此更為緊密的軍事和安全關係；並要在4年內，提供台灣45億美元（約1350億元新台幣）的軍援（借款）。

法案還提到，假如兩岸出現戰爭危機，國會將迫使白宮對中國大陸大型金融公司實施制裁。

英國金融時報(FT)報導，如何看待TPA?有兩派截然不同的看法。支持者表示，美國必須做更多的事情來幫助台灣，而一些人則擔心，某些條款會激怒中國大陸，反而使台灣陷入更直接的危險。

共和黨威斯康星州眾議員加拉格爾(Michael Gallagher)等支持者表示，「TPA 早就應該出台，而且在俄羅斯入侵烏克蘭之後，更顯得重要。烏克蘭戰爭爆發前的威懾失敗表明，我們不能等到開了第一槍以後，才開始向台灣提供關鍵武器。」

著名的中國問題專家，德國馬歇爾基金會(German Marshall Fund)研究員葛來儀(Bonnie Glaser)則認為：「如果法案以目前的形式通過，我們將面臨一場重大危機。因為中國大陸將會做出非常強烈的回應，否則行政單位會被視為軟弱。」

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，TPA 將改變美國長期以來的一個中國政策，後果是極其惡劣。一旦成為法律，將對中美關係產生顛覆性影響，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，我們對此堅決反對。」

大西洋理事會(Atlantic Council)非常駐研究員 德倫（Jessica Drun）則對法案中「通過加強軍事合作和深化經濟聯繫，重點支持台灣」的部分表示歡迎。但她也警告「許多部分都是象徵性的，可能弊大於利 。」

美國政府與國務院的態度也是如此，國家安全顧問蘇利文(Jack Sullivan)表示，「其中的某些部分是有助於台灣加強其國防安全，但其他部分則令人擔憂」。知情人士就表示，白宮擔心的就是那些可能引發挑戰一中政策的機構改名。

史丹佛大學研究員梅慧琳(Oriana Skylar Mastro)表示，「TPA 的立意或許良好，但大多數做法都適得其反。它並沒能夠威懾中國大陸，反而激怒了他們。大陸內部會形成一種對台動武的理由，幫助他們為戰爭做準備。」

但她也說，台灣官員最近告訴她，這類法案有助於提振台灣的內部士氣，可能鼓勵台灣人民起身戰鬥，在美國加入衝突之前支撐更長時間。

這種看法顯然是借鑑了俄烏戰爭的局勢，而美國企業研究所的塞耶斯（Eric Sayers）則表示，多數專家都認為，與俄羅斯相比，要對中國大陸實行經濟懲罰是更為複雜與困難。

美中經濟與安全審查委員會成員巴塞洛繆（Carolyn Bartholomew）表示，在國會，台灣確實有許多朋友，並得到強有力的支持，但政治結果總是發出不良的危險信號。