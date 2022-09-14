李鳳(中)掌廚重現媽媽的手藝。(許耿肇提供／曹婷婷台南傳真)

地方文史工作者許耿肇、簡辰全今天應邀到歸仁區農會開講「踅歸仁舊菜市」，透過引導學員用老照片說自己的故事。(許耿肇提供／曹婷婷台南傳真)

「烏糖仔炒米粉上好食」，曾是歸仁風靡一時流行話題。(許耿肇提供／曹婷婷台南傳真)

台南美食無緣上榜米其林指南評鑑，近來引發熱烈討論，也勾起許多老台南人記憶中的好味道。距今一甲子之前，歸仁舊菜市場曾流傳「烏糖仔炒米粉上好食」，更成為地方風靡一時流行話題。歸仁區農會找來「烏糖仔」現已高齡80歲的女兒李鳳，原味再現，勾起不少耆老的美食記憶。

地方文史工作者許耿肇說，當年烹煮這一味的廚師為謝鯉魚，因綽號「烏糖仔」，而讓這道美食與她的綽號就此畫上等號。

地方文史工作者許耿肇、簡辰全今天應邀到歸仁區農會開講「踅歸仁舊菜市」，透過引導學員用老照片說自己的故事，歸仁區農會更力邀「烏糖仔」女兒李鳳當主廚，現場與其他姊妹李美雀、李琇珍重現「烏糖仔」的手藝。

他說，近一個月來，李鳳姐妹等人不斷試著回想媽媽烹煮的手法，也試做多次，但始終找不到「媽媽」的味道，不論是媽媽當年使用的米粉或肉燥，口感、肥度都和當時不一樣，只能盡可能找到很像的配方，努力原味重現。

許耿肇說，日據末期約1944、1945年間，「烏糖仔」於歸仁舊菜市入口處（約位於今歸仁里活動中心停車場東側處）製作各式各樣的饅頭提供日本駐軍需要的小生意，因手藝不錯，受到居民的喜愛。

經過多年磨鍊，「烏糖仔」於戰後約1947年，就地轉型為經營小吃店「仁友食堂」，食堂供應麵食和家常小菜，而「烏糖仔」手路好，兼能舉辦宴客酒席，很多人都會向她訂餐，其中「炒米粉」更是必點菜，於是，仁友食堂的「烏糖仔炒米粉上好食」，成為民國4、50年代的地方流行話題。

許耿肇說，仁友食堂大約在1966年前後移至今歸仁區中山路，擴大營業，擁有2個店面，至少40桌的大型場地，持續服務歸仁鄉親，也是老歸仁之最，在店裡學藝的廚師，後來也不乏自行開業者，而仁友食堂約30年前也已歇業。

他說，藉由重現消失的美食，喚起不少高齡者學員的兒時記憶，無形中，也串起一個時代的美食篇章，值得細細品味。