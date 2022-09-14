每個寶寶都是媽媽懷胎10月辛苦養育的心肝寶貝，若要交到陌生人手裡，鐵定是千百個不願意，日前大陸有護理師抱著新生兒走出產房，詢問門外急著看孫的長輩「媽媽姓名」，竟然沒有人能答對，機警的護理師瞬間轉換成犀利的眼神，更拒絕讓長輩抱小孩，而這名護理師的行為更大獲網友好評。

綜合陸媒報導，12日大陸貴州畢節一名產婦順利產子，按照流程，家屬能有機會先看一看嬰兒，再由護理師送回產房進行後續的觀察。出乎意料的是，當護理師抱著孩子走出來想要核對身分時，殷切等待的家屬竟全不知道產婦姓名，讓護理師警覺地抱著嬰兒轉身就走。

從曝光的影片中可見，戴著口罩的護理師雙手抱著嬰兒，詢問家屬「媽媽叫什麼名字？」但家屬卻含糊不清地回應「王XX」，下一秒護理師眼神犀利地說，「媽媽名字都記不住，我怎麼能把寶寶給你！」家屬連忙解釋，是因為平時喊習慣小名，一時之間轉換不過來，不過護理師一個轉身就準備關上大門，直說「在這等著，媽媽的名字怎麼可能記不住」。

影片曝光後引起兩岸網友熱議，有人認為，有些產房習慣直接喊「某某某的家屬」，但若家屬不在現場，有陌生人回應，恐怕後果不堪設想。也有其他網友留言，「為這名護理師按讚！好有警惕心跟責任心」、「男方家屬會不會太扯」、「懷胎10個月辛苦生寶寶，當然不能隨便交給別人」、「不怕一萬只怕萬一欸，要是被賣掉那還得了」。