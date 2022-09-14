環遊世界是許多人的夢想，但所需金額往往是最大的阻因。加拿大有對夫妻，不惜花費鉅款帶著4個孩子展開旅遊，原來是其中3個孩子罹患罕見遺傳病，隨著時間會完全失明，讓父母下定決心在孩子還能看見光明時，到世界各地見證一切，「我不想要他們只看過書本上的大象，我要讓他們看到真正的大象」。

加拿大夫妻伊迪絲(Edith Lemay)與塞巴斯汀(Sebastien Pelletier)夫妻育有4名子女，然而除了9歲的大兒子李歐(Leo)正常外，7歲的次子柯林(Colin)、5歲的三子勞倫特(Laurent)和3歲的女兒勞米亞(Mia)竟全都罹患罕見的遺傳性疾病「視網膜色素病變」(Retinitis Pigmentosa)，3名孩子的視力會隨著時間逐漸變差，到最後完全失明。

伊迪絲悲傷表示，目前世界上還沒找到醫治方法，孩子在成年後會陸續施明，因此下定決心，趁著3人眼睛都還正常時，帶著全家環遊世界，見證世界上的萬物。伊迪絲說：「我不想要他們只看過書本上的大象，我要讓他們看到真正的大象」。

夫妻倆花了一年時間籌措資金，計畫在2020年7月啟程，卻又碰到疫情攪局，待疫情趨緩後，一家人終於得以在今年3月從蒙特婁出發，前往非洲納米比亞，參觀野生動物園，也看到了真正的大象與其他動物，接著又前往尚比亞、坦尚尼亞，離開非洲後，在土耳其住了一個月，又來到亞洲的蒙古，居住了五周，實現了小女兒米亞的大草原騎馬之夢，之後則是前往印尼遊玩。

兩夫妻也為此創辦了IG帳號「pleinleursyeux」，分享一路上的點點滴滴，他們也分享，小兒子勞倫特曾問「盲人是什麼？為什麼我們會得到？為什麼好不了？長大後我該怎麼過活？怎麼開車、過馬路？」，對此他們只能慢慢解釋，直言「孩子才5歲，卻已經要隨時準備面對困難的未來」。

丈夫塞巴斯汀表示，環遊世界的目的在於趁著兒女們視力還良好時，盡量讓他們看到更多的事物，吸收資訊，培養應對能力，做好往後失明的心理建設，旅行中有美好的回憶，但也有痛苦的過程，有挫折感與疲倦感，都能成為孩子的寶貴經驗。