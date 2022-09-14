台積電慈善基金會董事長張淑芬，今日參與國際半導體展（SEMICON）「展望新世代人才培育論壇——技職人才培育講座」，鼓勵各種特質的人才發展自我、找到一技之長，「想去半導體公司上班不一定學問要很好，因一個公司需要各種特色和才能的員工，進去之後，也不要害怕爭取想要的位置」。

張淑芬認為，缺人的情況不只在半導體業發生，是企業界普遍現象，台積電慈善基金會進軍偏鄉輔導弱勢家庭孩童，她說：「孩子不是一定要讀到清大、交大，若不喜歡讀書，只要考試及格就可以，但要學會一技之長，讓他們知道，做什麼都可以表現自己。」

張淑芬說，「技職教育的重要性在，可以讓一個孩子養活自己、養家，不會造成社會問題」，她提到最近很欣慰得知一個孩子學會修冷氣，還知道在屏東修冷氣工資是2000元、在高雄修是2500元，而他領到第一份薪水是拿去買工具，從此知道以後的人生方向。她身在第一線，也把這樣的感動，跟張忠謀分享。

張淑芬說，「書念得好不一定重要，人格更重要」，希望更多企業一起加入培育台灣人才行列，台積電先是輔導偏鄉學校裡的小孩，再觀察這些年輕人才，看能擔任公司什麼角色，有些企業則需要技工，把技術傳承下去，孩子也能一畢業就投入工作，又不需要離家太遠。