法官陳伯均遺體卡70米懸崖 消防冒命「橫切」搬運遺體

台北地院法官陳伯均11日與妻小攀爬池有山，因下雨又不熟路況，他選擇自行下切探路卻失聯，14日被尋獲遺體；當地1名布農族協作廖啓睿表示，他曾在當地桃山山屋遇到陳伯均一家，當時陳伯均問他池有山路況，他則說氣候因素，建議陳原路折返，但陳仍想繼續爬，他最後只能不斷提醒小心、不要趕路，沒想到最後仍發生憾事。

據ETtoday報導，在當地擔任協作的卡里布灣布農登山隊員廖啓睿表示，當天他在桃山山屋等候山友時，就遇到廖啓睿帶著一家人請求進屋禦寒並換下濕透的衣物，陳伯均當時詢問池有山怎麼走、路況如何等，廖則回應路途超過2公里，至少有10處需攀繩，其中4、5處垂直高度超過3公尺，加上氣候因素又沒有遮蔽處，當下力勸陳伯均原路折返。

1名布農族協作廖啓睿表示，他曾在當地桃山山屋遇到陳伯均一家4口，當時對方問他池有山路況，他則說氣候因素，建議陳原路折返，但陳仍想繼續爬。（翻攝照片）

廖啓睿說，陳伯均當下回應都已經到桃山了，想再網下走看看，妻小3人也未反對，廖因此不斷勸陳要小心走、不要趕，陳隨後停留約10分鐘就離開，當天下午4點多，廖就看見山區另一側的新達山屋協作通報有山友失蹤，隔天下山後看到新聞才驚覺就是陳伯均一家人。

廖啓睿說，陳伯均當天上山是好天氣，從桃山口花7小時走到山屋時已下大雨，且往前約1.6公里的三叉營地又容易迷路，他自己就曾迷路過，因為三叉營地到池有山的山路有許多獸徑，已多次有山友迷路過，獸徑甚至被走到像是一般山路，更容易讓新手誤會；廖坦言「登山是好的，但要視情況，該撤離就要撤離」。