FRUITS ZIPPER演唱〈我最可愛的地方〉超洗腦。（ASOBISYSTEM提供）

由鬼才編劇坂元裕二創作的《初戀的惡魔》，找來林遣都與仲野太賀攜手主演，搭配柄本佑以及松岡茉優的另類四重奏，在燒腦與驚訝間並行，在日本娛樂網站「Filmarks」登上「2022夏季檔日劇」話題度冠軍寶座，其中飾演「摘木星砂」的松岡茉優，在劇中「切換自如」的人格，不但被喻為是「看了會起雞皮疙瘩」的高超演技，甚至覺得她的身體內真的住了2個人。

第7集出現卡莉怪妞同門師妹、新生代女團「FRUITS ZIPPER」演唱的洗腦神曲〈我最可愛的地方〉，該曲在日本TikTok播放次數逼近5億大關，甚至讓原本沒有要製作MV打算的經紀公司改變想法，目前在YouTube也已經超過280萬人次瀏覽，她們從原宿為出發點以前進世界為目標，表示還無法想像「海外」甚至「世界」，希望可以跨越語言隔閡讓大家感到幸福，更許下「希望可以像卡莉師姐一樣常常到國外表演」的心願。

《初戀的惡魔》每週日在friDay影音同步跟播日本。