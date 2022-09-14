新竹市長選舉，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安3人競逐。針對民進黨立院總召柯建銘預告，新竹市前市長林智堅於此次選戰中絕不會缺席，媒體人吳子嘉今(14日)認為，柯建銘講新竹的光榮和偉大，他聽到時快昏倒了，離譜啊！但是為什麼柯建銘敢這樣說？因為沈慧虹的民調並沒有輸很多；讓宅神朱學恒不禁嚇了一跳，回說：「真的假的？」

吳子嘉14日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》網路直播節目中認為，桃園選情目前是平分秋色，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬跟國民黨候選人張善政的民調差距不大，看來鄭運鵬的氣勢不錯，因為張善政的民調等於沒有動。他認為，張善政、鄭運鵬應該是互有領先，兩個人都有機會當選。

另外針對新竹市長選情，吳子嘉覺得，柯建銘居然敢宣布，這次新竹市長選舉，林智堅不僅出席，還要發揮新竹的偉大和光榮。吳子嘉對此酸說，林智堅在新竹的偉大和光榮，沈慧虹要繼續發揮？民進黨這一批人有一個特性，一直挑戰我們的道德底線。

吳子嘉指出，林智堅把新竹棒球場預算3億5千萬預算，追加到12億，質疑棒球場是公園草皮，甚至球員在球場打球時，手受傷，柯建銘居然還跑出來講新竹的光榮和偉大，讓他聽了快昏倒了，離譜啊。

吳子嘉認為，林智堅怎麼能跟光榮、偉大這幾個字放在一起，他被台灣兩所大學認定抄襲，但是為什麼柯建銘敢這樣說？因為沈慧虹的民調沒有輸很多。宅神聽到嚇了一跳回說：「真的假的？」