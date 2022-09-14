SEMICON Taiwan 2022國際半導體展，14日起一連三天在南港展覽館一館盛大登場，儘管疫情持續，但台灣半導體產業已成為全球關注焦點，今年SEMICON Taiwan仍吸引700家國內外廠商參與，共計推出2450個展覽攤位，展覽規模再創27年新高。（陳怡誠攝）

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展，14日起一連三天在南港展覽館一館登場，德商Heidenhain研發Rtmb＋ 後端IC封裝檢測機，擁有強大機台測試能量。（陳怡誠攝）

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展，14日起一連三天在南港展覽館一館登場，台灣半導體產業成國際矚目的焦點，國內廠商在檢測晶圓製成機器研發能量十分強大。（陳怡誠攝）

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展，14日起一連三天在南港展覽館一館登場，國內知名自動化機械公司-迅德機械研發有軌自動搬運系統。（陳怡誠攝）

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展，14日起一連三天在南港展覽館一館登場，國內半導體老牌公司-漢民科技推出六吋導電型碳化矽晶圓，正是目前最夯的車用晶片。（陳怡誠攝）

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展，14日起一連三天在南港展覽館一館登場，世界五大探針卡（Probe card）供應商的日本電子材料株式會社展示該集團研發探針卡。（陳怡誠攝）

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展，14日起一連三天在南港展覽館一館登場，世界知名蔡司集團員工在展場調整晶圓製成檢測顯微鏡。（陳怡誠攝）

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展，14日起一連三天在南港展覽館一館登場，儘管疫情持續，台灣半導體產業已成為全球關注焦點，許多公司更將最新研發12吋製成的晶圓在櫥窗展示，吸引外國買家到攤位洽談訂單。（陳怡誠攝）

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展，14日起一連三天在南港展覽館一館登場，12吋晶圓製成在放大鏡下排列整齊的成品。（陳怡誠攝）

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展，14日起一連三天在南港展覽館一館盛大登場，儘管疫情持續，但台灣半導體產業已成為全球關注焦點，今年SEMICON Taiwan仍吸引700家國內外廠商參與，共計推出2450個展覽攤位，展覽規模再創27年新高。

隨著台、美、歐洲、日本各區域之合作關係持續深化，陸續對半導體、5G、電動車、智慧製造、醫藥和生物科技等關鍵技術領域之合作，美國在台協會處長孫曉雅、歐洲經貿辦事處處長高哲夫、日本台灣交流協會台北事務所首席副代表服部崇皆出席今日開幕儀式，表達國際與台灣持續對話、擴大合作，齊心推動全球半導體供應鏈技術升級的決心。

國際半導體展期3天期間，將舉辦論壇探討台灣半導體產業的強項，包括先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、永續製造、半導體資安、人才培育等發展趨勢。