SEMICON Taiwan 2022國際半導體展，14日起一連三天在南港展覽館一館盛大登場，儘管疫情持續，但台灣半導體產業已成為全球關注焦點，今年SEMICON Taiwan仍吸引700家國內外廠商參與，共計推出2450個展覽攤位，展覽規模再創27年新高。
隨著台、美、歐洲、日本各區域之合作關係持續深化，陸續對半導體、5G、電動車、智慧製造、醫藥和生物科技等關鍵技術領域之合作，美國在台協會處長孫曉雅、歐洲經貿辦事處處長高哲夫、日本台灣交流協會台北事務所首席副代表服部崇皆出席今日開幕儀式，表達國際與台灣持續對話、擴大合作，齊心推動全球半導體供應鏈技術升級的決心。
國際半導體展期3天期間，將舉辦論壇探討台灣半導體產業的強項，包括先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、永續製造、半導體資安、人才培育等發展趨勢。
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