今（14）日開始天氣逐漸穩定，輕颱南瑪都今凌晨生成，預計未來向西北西朝日本南方海面前進，短期內對台灣沒有直接影響。不過氣象主播戴立綱指出，南瑪都通過琉球群島時，風場開始吹東北風，將導致台灣周休假期溫度下降。

戴立綱說明，依照衛星雲圖，目前預測好天氣可以持續到下周一（19日），下周二（20日）後北方冷高壓帶著冷空氣南下，北部、東部等迎風面會出現短暫雨；戴立綱提醒，明（15）日早晚偏涼，騎車記得攜帶外套，山區午後會有霧氣出現，能見度差，行車要小心。

氣象局分析明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明日水氣較少，各地大多為多雲到晴，最低溫為23至25度，最高溫為32至34度，感受溫暖舒適，各地都可以見到陽光，不過花、東地區及高雄局部可能會出現36度以上，各地中午前後紫外線也偏強，外出請做好防曬並多補充水分；而午後在東半部地區及各山區有局部雷陣雨，不過降雨範圍較小、也較短暫。

根據環保署空氣品質預報資訊，明日環境風場為偏西風至西南風，西風挾帶境外污染移入影響西半部地區及離島，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、澎湖為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，金門為「紅色警示」，所有族群應減少在戶外活動。