網紅張香香從「無名十大正妹」發跡，擁有天使臉孔和E罩杯魔鬼身材，被網友封為「乳溝女神」，如今轉戰Instagram，累積多達69萬粉絲力挺，時常會透過社群平台和網友分享辣照，近日她曬出比基尼照片，被粉絲大讚：「沒有人可以從十年前漂亮到現在，除了你」。

張香香昨（13日）曬出新做的美甲，畫面中她一頭長髮綁成兩條麻花辮，穿著粉紅色的比基尼，俯拍視角下能看見她的渾圓曲線，大方曬出雪白東西半球，好身材讓網友看到目不轉睛，許多網友紛紛回應：「無名小站拍照視角」、「寶貝好美唷」、「只看到美美又性感的香香」、「好看可以多拍一點嗎」、「又辣又美」、「沒有人可以從十年前漂亮到現在，除了你」、「辣辣的香」，也有人注意力完全被好身材吸走「誰會看指甲」。

張香香除了經營Instagram發布美照，也有進軍Youtube開設個人頻道，她坦言：「之前都是在IGTV比較隨興地分享吃播，很多朋友網友都叫我趕快開一個YT頻道，但由於我對於拍攝和編輯影片比較不熟悉，面對鏡頭也比較容易尷尬害羞，因此一直沒有行動，最後想了想還是決定就照我原本的樣子就好了~」。

影片中張香香一改平時光鮮亮麗的模樣，素顏沒洗頭穿睡衣開吃100個雞塊，令人訝異的是張香香外表看起來相當纖細，食量卻很驚人，一個人就能完食100個雞塊，還吃了薯條和玉米濃湯，讓網友十分驚訝。