《台灣X檔案》左起張瀚元、朱宇謀、鄭亞、楊雅筑、劉書宏、王上菲、羅平線上直播和粉絲同樂。（中視、中天提供）

全新玄幻刑偵8點檔影集《台灣X檔案》今首播，男女主角劉書宏、楊雅筑以及演員群朱宇謀、王上菲、張瀚元、林芷芸、鄭雅、羅平在線上直播，與粉絲同步觀賞第一單元第一集。

一開場就有刺激緊湊的打戲，「S.S.P.T」特搜隊隊長劉書宏帶著隊員到廢墟追捕製毒歹徒，他展現超精準槍法，甚至飛身射擊，帥氣指數爆表。

而「警界霸王花」楊雅筑一登場先是身穿運動兩截式背心，在訓練場和對手對打，表情專注凶狠且拳拳到肉。王上菲也是抓著嫌犯枉死裡打，將近10分鐘緝凶打戲絕無冷場，讓參與直播的觀眾紛紛留言「超級過癮！」演員們透露這場打戲從早上8點拍到天黑，整整打了一天。

在超熱血的打戲中也有玄幻劇情出現，楊雅筑一人分飾2角，一個是特搜隊副隊長李淑靜，另一個是夜店店長趙小紅，劇中趙小紅跌傷手腕，李淑靜也同時感到疼痛，2人手機也同時壞掉，令人不禁想往下看，2人究竟有何關係。

楊雅筑飾演趙小紅時女人味爆棚，不僅身穿深V緊身洋裝在舞池熱舞，還有場沖澡戲，大露美背。她笑說，畫面看起來唯美，但拍攝當天只有10度，卻不能洗熱水澡，「熱水澡會起霧影響拍攝，那天全程沖冷水。」

飾演霸氣黑道大哥的羅平，一出場就是火辣床戲，大秀結實肌肉線條，被問到拍床戲有和老婆報備嗎？羅平突然正色嚴肅的說：「我發誓，這場床戲的每個環節，我都有拍照和老婆分享。」相當照顧老婆心情。

這次在劇中羅平有不少大露肌肉線條的特寫，朱宇謀爆料，當時拍戲他們回宿舍休息，由於睡上下舖，羅平都在上鋪做仰臥起坐和伏地挺身，導致床鋪嘎嘎作響，「睡下鋪的感覺很奇妙。」羅平為了拍出好看畫面，除了飲食控制，每天500下伏地挺身是基本，鄭亞也忍不住大讚他MAN味十足。

他也透露前一天首映會現場表演打戲，沒想到劉書宏作勢出拳卻真的揮到他的臉，現在臉上還有瘀青，笑說：「我們是真的拳拳到肉啊！」

《台灣X檔案》今晚起，週一至週五晚間8點在中視播出，隔日起，週一至週五晚間7點中天娛樂台播出。