原鄉部落驚傳凶殺案？南投縣仁愛鄉28歲林姓男子12 日一早就喝酒，曾與同事起口角遭毆打後，還去雜貨店買酒喝，下午同事報案指他路倒在廬山部落一處路旁，13日下午不治，南投地檢署檢察官今訊後諭知劉男15萬元交保，田男1萬元交保。

部落命案! 28歲男疑遭毆致死 家屬控2同事共謀

南投地檢署主任檢察官李俊毅表示，承辦檢察官於今（14日）下午據報相驗，另排定19日解剖，以釐清死因。因劉男與田男自行到庭說明，檢察官今訊後，認定劉男涉犯傷害致死等罪嫌重大，雖有羈押之原因，但無羈押之必要，諭知15萬元交保，而田男涉傷害致死等罪，諭知1萬元交保。

據了解，死者林姓男子為仁愛鄉平靜部落居民，與嫌疑人劉姓男子、田姓男子都是工作上的同事，他因為工作的關係借住劉姓同事位於廬山部落的家，12日一早他在同事家就開始喝酒。

初步調查，12日上午11時許，林姓男子酒後與同事起口角，遭劉姓及田姓男子毆打，林男被打後曾與居民閒聊，當時並無異狀，下午2時許劉姓及田姓男子卻發現林男倒臥路邊報案，可能是因為曾毆打過林男，心生畏懼才假裝互不認識。

救護人員，當時劉姓男子與田姓男子開著小貨車將林男載到廬山溫泉前方與救護車會合，當時曾詢問他們與傷者的關係，他們均聲稱不認識傷者，而林姓男子外觀也看不出明顯外傷，當作是酒後路倒患者送醫。

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