慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前接受專訪，首談2021年買BNT疫苗過程，透露遭政界、工商界大老勸阻，衛福部前部長陳時中跟行政院反駁「絕對沒有阻擋疫苗」。《美麗島電子報》董事長吳子嘉12日在《董事長開講》節目中質疑，如果衛福部當初買成BNT的話，「形同污1億美金」；前立委郭正亮今（14）日指出，「不能說獲利者就是陳時中，有人可能賺到這筆錢，但這件事情是『未遂』，因為事實上並沒有成功」。

吳子嘉12日在網路節目《董事長開講》表示，陳時中現在封存30年的檔案，裡面有一個行政院跟BNT簽的「失敗的合約」，合約中一劑疫苗的單價是50元，慈濟、台積電等民間善心組織一劑買30元，所以如果衛福部當初買成的話，形同污1億美金（價差折合新台幣約30億），這就是為何他要將檔案封存30年，因為一旦解封，就東窗事發了。

而郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中指出，「吳子嘉手上一定有資料，他爆料一定有節奏的，你回答到哪裡、告我到哪裡，我再進一步秀資料」。不過郭正亮也坦言，「當然吳子嘉不可能有金流資料，金流只有檢調有，他到時候到法院一定會說，根據我手上掌握的資料，有合理的懷疑、合理的推論有這個情況」；郭正亮也提及，「當然這個我也不能說獲利者就是陳時中，有人可能賺到這筆錢，但這件事情是『未遂』，因為事實上並沒有成功」。

郭正亮說，因為後來有兩家企業跟慈濟出來願意買BNT，所以是「未遂」，可是吳子嘉手上的資料顯示「明顯有差價」，所以他當然就會來做對比，疑惑「怎麼會這樣」，才覺得有貓膩跟不合理之處，這就是一個弊案，可是因為「未遂」，因為沒有成功，所以沒有獲利者。

郭正亮也強調，「但哪些人介入，吳子嘉一定都知道的，若是上到法院去，那吳子嘉一定會講出來，講出來那些人就可能覺得不便，這時候惹這種事幹嘛，所以民進黨沒人提告，就是這樣」。