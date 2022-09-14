民進黨新北市長參選人林佳龍14日接受網路節目專訪鐵口直言，新北市長侯友宜不論輸贏一定會選2024年總統，因為國民黨沒有比他更強的人，就算2022選輸，還是國民黨最強的，加上距離總統初選只有半年時間，兩個戰役其實同一場戰爭，酸侯「好好在算計他的總統大位」。

林佳龍說，侯友宜的頭腦是很好的，用2024幫2022造勢，如果2022過關了，再稱2022沒說不選總統，「你們同意選我當市長，所以繼續選總統」。

對於國民黨主席朱立倫13日表示，「票投侯友宜、成全林佳龍」，讓民進黨新北市長參選人林佳龍實現當閣揆夢想，林佳龍說，這透露朱內心的不安，他跟侯有「朱侯之爭」，邏輯是把侯綁在新北市，讓自己可以上場選總統，再利用侯連任，也許用黨的決議，讓現任的縣市首長不能選總統，朱想奮力一搏，但沒有用的，因為「侯友宜要選總統、司法昭之心路人皆知」。

林佳龍說，自他參選後，侯友宜陣營產生壓力與矛盾，因為他有把侯友宜牽制在新北，不然侯友宜本打算全國造勢，認為侯友宜執政12年，但卻把市長當縣長做，風格好像很親民，但其實格局不夠，他的挑戰就是讓真實的侯友宜被看見。

外界質疑他選假的，林佳龍說，「我很希望選上新北市長，因為我有首都圈的藍圖，知道怎麼用新北帶動1000萬首都圈的發展」。

而15日總統蔡英文、副總統賴清德都將到新北為林佳龍站台造勢，林佳龍說，黨這次很團結，府院黨團全傾巢而出，現在才剛開始，並依2014年與2018年的新北市長選舉評估，加上恩恩案對侯友宜有負面的影響，推估與侯友宜最後的輸贏在10萬票，只要侯友宜民調掉到4成5以下，他就有贏的機會。

林佳龍指出，侯友宜基本上是好感度強，可是真正的投票是支持度，侯會隨著被檢視慢慢剝落被扣分，直言侯現在有利因素是藍綠通吃，但選舉兩軍對峙，侯那麼貪心市長也要總統也要，難道國民黨沒人了嗎？最終「綠的回流、藍的不團結」，侯就會現出原形。