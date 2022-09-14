牛仔褲大廠如興預計於9月29日召開股東臨時會，全面改選董事；如興第一大股東的國發基金，是否徵求委託書引發外界好奇，國發基金晚間發出2點聲明澄清。

國發基金表示，爭取股東委託書是個別股東所為，國發基金依照往例，並未公開徵求委託書，亦未與其他股東，如興牛、玖地等共同徵求委託書。

第二，國發基金對於投資事業，向來指派代表親自出席股東臨時會，全數支持國發基金推選的法人董事代表。