還記得童星皓皓（夏振皓）嗎？他3歲出道，4歲就因拍攝保健食品廣告而爆紅，穿古裝、戴圓眼鏡、手拿扇子的造型，以及洗腦的廣告台詞，都令觀眾印象深刻。事隔36年，夏振皓蛻變成40歲熟男，近期還成功瘦下12公斤，帥樣獲得網友的稱讚。

「康喜健鈣真有鈣，魚肝油加鈣，保護眼睛、鞏固牙齒、骨骼強壯，康喜健鈣我最愛！」當時年僅4歲的夏振皓，把這句台詞說得超溜，鬼靈機怪又可愛的模樣很討喜，迅速打開知名度，拍過眾多廣告、電視劇，成為當時火紅的童星之一，1991年還跟崔苔菁、李天祿共同站上亞太影展頒獎典禮的舞台。

1910 河合實業 康喜健鈣 相聲篇

1991年12月06日(左起)崔苔菁、李天祿與夏振皓。第卅六屆亞太影展頒獎典禮。（圖／中時資料照）

不過，夏振皓14歲拍完八點檔《台灣情》系列後，逐漸消失在演藝圈，將重心放在課業，但他熱愛表演，報考台灣藝術大學戲劇系，與朋友組了夢想小丑劇團；夏振皓後來轉換跑道，2000年成立整合行銷公司，自己當老闆，也身兼主持人和魔術師。2019年，夏振皓受邀錄製節目《小宇宙33號》，暢談童年時的拍片點滴，這也是他睽違多年以來在鏡頭前露面。

今年夏振皓開始瘦身，直到現在已減下12公斤，他笑說：「原來臉要瘦12公斤後才會變小！」並嗨喊：「S號西裝終於能穿上了」，從上月28日曝光的照片中，夏振皓頂著俐落的油頭，濃眉大眼、笑容燦爛，被網友留言誇讚：「這不像你了～變太帥」、「瘦子笑起來就是特別迷人」、「帥氣陽光」。