桃園八德永豐路高明派出所前路段，因45度角彎道容易產生死角，成車禍熱點，市府將斥資近3億元截彎取直，八德區市議員呂淑真關心進度，市長鄭文燦說，已協調茄苳國小配合退縮圍牆，並變更都市計畫，目前獲內政部同意，工程上網招標中，預計今年底開工、力拚明年初完工啟用。

八德區市議員呂淑真14日在議會質詢時提到，茄苳國小大門臨永豐路，且正好鄰近45度角彎道，容易形成死角，也增添學童上下學危險性，10多年來地方一直認為有交通安全疑慮，建議將道路截彎取直，但事涉學校用地，還要辦理都市計畫地目變更，歷任縣長都沒有完成，如今市府進行截彎取直工程，可望解決交通瓶頸和道路安全問題。

工務局指出，八德區永豐路屬縱貫公路桃園內壢間都市計畫範圍內，位於茄苳國小北側彎道段，為改善交通，市府先以1.5億元取得0.74公頃的校地，另以1億2700萬元興建校舍2019年4月啟用後，進行都市計畫變更，去年6月24日公告實施，將部分學校用地變更為道路用地。

永豐路截彎取直道路工程計畫拆除學校圍牆，將道路截彎取直並新建人行道，一併檢討周邊通學步道改善，改善長度158公尺，道路寬度15公尺，總經費2332萬元，今年5月也獲內政部生活圈計畫核定補助1155萬元。目前已完成規畫設計，9月進行工程招標作業，預計今年底開工。