天后蔡依林從2021年4月結束多場個人演唱會後，就開始放長假，偶爾出席一些代言活動，粉絲們多半只能從她的社群獲得近況；蔡依林明（15日）滿42歲生日，今（14日）在IG曬出多張和家人到澎湖玩的照片，度假順便慶生，穿少少解放火辣身材，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

蔡依林今日下午在IG曬出一系列到澎湖旅遊的美照，乘坐遊艇時開心舉著香檳杯，雖然只有背影，卻能看出快42歲的她體態仍維持穠纖合度；另外和親姊姊蔡旻紋到知名景點篤行十村打卡合影，她上半身穿合身大U領背心，坐在書桌前微微前傾傲人雙球若隱若現，超有料身材藏不住。

蔡依林到澎湖旅遊，解放傲人身材。(圖/ 摘自蔡依林IG)

有趣的是，蔡依林還特地和一面寫著「為什麼我那麼漂亮」的牆壁合照，底下俏皮地說「好棒棒」，無論是照片或文字都能感受到她的好心情。

而蔡依林從澎湖回台灣後，也分享和家人一起過生日的照片，和媽媽站在慶祝她42歲生日的一堆造型氣球前合照，母女倆笑得非常燦爛，畫面也格外溫馨令人稱羨。

蔡依林和家人一起過42歲生日。(圖/ 摘自蔡依林IG)

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