看的鼻子都過敏了！有名人妻在結婚之後才發現老公生活習慣差，她表示老公愛抽菸、愛吃消夜、愛熬夜，原本英俊的男人卻變成100公斤的油膩男，但讓她最難以接受的狀況是，「老公已經超過1個月沒洗澡」，在她的強迫下才不甘願的去盥洗，但水槽內殘留的汙垢與毛髮，讓她非常無奈，不知該怎麼改變老公差勁的生活習慣。

一名人妻在臉書社團「匿名2公社」發文，她抱怨結婚後才發現老公生活習慣差，她表示老公愛抽菸，全身菸味很臭；愛吃宵夜，原本從英俊的男人變成100多公斤的油膩男；另外老公很愛熬夜，工作已經很累，還躺在沙發上滑手機追劇，熬夜到半夜。

人妻拍下老公「1個月不洗澡」的結果，看到毛髮、汙垢非常無奈。（翻攝自臉書匿名2公社）

她還提出其他壞習慣，如「撒尿撒出馬桶不清理乾淨，大便完屁股不擦乾淨，內褲還卡大便，也不喜歡洗手，臭襪子隨便丟在沙發上，早上起床不疊被子」，不過讓她最受不了的是，老公已經超過1個月沒洗澡，被她強迫下，才不甘願的去洗澡，她看著洗完後水槽才流的汙垢與毛髮，想著還有2個小孩要養，無奈表示「除了離婚，要怎麼改變老公的生活習慣？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「好可怕的人，怎麼可能有辦法忍受一個月不洗澡」、「1個月不洗澡，他上班不會被同事嫌棄嗎」、「所以你們以前約會他都有洗澡嗎？」、「一個月不洗澡，現在是夏天耶」、「看的我鼻子都過敏了」、「我無法忍受跟這樣的人生活在同一個空間，真的佩服你」。