慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日爆料去年BNT疫苗採購秘辛，媒體人周玉蔻在節目中痛罵慈濟，衛福部前部長、民進黨台北市長候選人陳時中在一旁頻頻點頭。前立委郭正亮今(14日)在《大新聞大爆卦》節目指出，綠營養虎貽患、養出超大隻的1450，陳時中這個人又不太擅長對朋友說不，才發生周在節目上大罵慈濟，陳仍如期現身接受專訪，還在一旁頻頻點頭，想下車卻下不了車的窘境。

郭正亮秀出國民黨台北市長候選人蔣萬安的哏圖口號，直言：「這個多傷啊！『不能讓慈濟人流淚』。」主持人馬千惠問，民進黨的支持者裡面沒有慈濟人嗎？郭正亮：「一堆啊！」旁邊名嘴王尚智說：「而且都是中間選民喔。」郭正亮說，這個叫做「養虎貽患」，你現在才知道養了一個超大隻的1450，後果是這樣。

郭正亮說，「那你平常為什麼要縱容這些人到處亂講話？那你現在傷到自己了，不知道怎麼辦啊。結果那個阿中昨天還傻傻地去接受專訪，我幾個深綠朋友說，至少也要延後一個禮拜吧！剛好你在熱頭上，我就不知道為什麼你這麼怕周玉蔻？」

郭正亮指出，說穿了讓民間團體去採購疫苗，本來就是一件丟臉的事，陳時中就不太想提，可是周玉蔻女士就一直想熱炒這個議題。而昨天有一個堪稱「周玉蔻2.0」的媒體大姊大放話說：「2家企業都沒講話，只有你委屈嗎？」但慈濟並沒有特別要去爆料，只是對信眾把事實講了一段。

「結果就被大作文章，那2家公司為什麼不講？人家已經心死啦！」郭正亮強調，周玉蔻就指控說選前兩個月幹嘛提起，是否企圖介入政治？這個沒有人聽得下去，人家如果要大張旗鼓來打你，他就開記者會，硬要去扯就是愛出風頭，現在已經有口號「投陳時中一票，就是投周玉蔻一票」。

郭正亮說，陳時中就是一個不擅長對朋友說No的人，他對BNT很擅長說No，所以快篩也是找朋友，周玉蔻也是他的好朋友，對於他沒有交情的就常常說No，這個場明明對他不好，他無法做出決斷，人家叫你爬廁所，你不會覺得怪怪的嗎？去仙女宮被熊抱舔耳相信也不舒服，「這裡面你的自我在哪裡？所以人家才會懷疑你的人設，你好像沒有主見，在該發揮你的價值判斷的時候，你的聲音不見了，或者不方便說。」