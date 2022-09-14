劉引商《順雲》幕後花絮。(影／取自YouTube)

資深女星劉引商驚傳已於今(14日)凌晨過世，享壽85歲，其實她今年5月出席新戲記者會時，才透露去年檢查出罹患淋巴癌第二期，本來她想放棄治療，但在醫生的勸告下，她歷經6次化療，才撿回一條命，沒想到現卻不幸離世，令外界相當不捨。

劉引商今年5月出席大愛新戲《你好，我是誰》記者會時提到，去年洗澡時發現腋下腫一塊，到醫院做穿刺檢查，是良性乳腺瘤，且當時剛好碰到疫情三級警戒，所以無法開刀，沒想到隔了2個月腫瘤變大，她緊急開刀取出，化驗後竟是淋巴癌第二期。

本來她拒絕化療，但醫生勸她「淋巴癌最容易治、最容易好，不要放棄」，她才點頭治療，經歷6次化療逐漸康復，不過她回憶起剛得知生病時，相當沮喪「我完蛋了，我生病了，差一點回不來」。而化療期間也因掉髮讓她心驚，「一抓就掉一把頭髮，真的沒想到會這樣」，後來頭髮掉光讓她很難過，所幸後來癌細胞消失，看到新長出來的都是黑髮，也讓她保持樂觀心情過生活。

不過挺過化療的劉引商，今凌晨在睡夢中辭世，她的女兒發聲明表示，她8日時確診新冠，但沒有高燒或其他不適，原本15日就要解隔，但卻不幸離開，因礙於防疫規定，須盡快火化，於今晚在二殯進行火化。