國內最大排碳戶啟動抓碳計畫！台電砸下8億，正招標於全台最大火力電廠台中電廠建置「減碳技術園區」，預計2025年前把機組排放尾氣二氧化碳捕捉下來。如果順利，隔年將正式年捕捉百萬噸，成為繼美國、加拿大後，全球第三大碳捕捉與再利用電廠。

至於捕捉起來的碳，台電初期有兩個用途，一是拿來種草莓、番茄，加速蔬果成長。其次賣給工業氣體廠商做乾冰、滅火器。長久來說，由於量體大，台電正在研究碳封存，會找有鹽水層地點，將其封存在地底下。

整個中火減碳技術園區計畫設4區，首先是「微型測試區」，台電綜合研究所化學研究員高靖棣說明，這區已完工一部分，主要測試可吸附二氧化碳的化學、物理吸收法設備各一套。然後目標2024到2025年前，完成主要部分「碳捕集試驗場」，屆時會把中火9、10號機組煙囪尾氣的碳捕捉下來。

高靖棣說，燃燒排放氣體內二氧化碳含量約在15％到20％，會利用化學吸收法吸附下來，加壓後放在氣體桶槽中。

第一年試驗期僅可捕捉2000噸二氧化碳，高靖棣說，減碳園區還有另外兩區，是「展示中心」與「植物工廠」。後者中火廠內會找一處土地種植高經濟作物，已選定有草莓、番茄。

他說明，植物本身就需要二氧化碳行光合作用，再者碳可保暖供溫室使用。屆時會把氣體桶槽解壓拿來給這些蔬果使用。收成後不會販售，可能送給電廠附近居民敦親睦鄰使用。另外，國內工業氣體廠商也需要二氧化碳當原料，去製成乾冰、滅火器，所以到時也可以賣給他們。

減碳技術園區完成後，如果順利，台電將從2026年起在中火擴大使用，預計年抓下100萬噸CO2，可以繼美國、加拿大後，成為全球第三座百萬噸級碳捕捉燃煤電廠。

接下來在2035年前，會擴及到林口、興達等燃煤電廠都建置碳捕捉設備，抓下的量體會超過百萬噸。

高靖棣指出，一部燃煤機組一年煙囪尾氣約300萬到400萬噸，到時中火不只自己捕捉，也會提供尾氣給產官學單位，驗證他們的碳捕捉技術，彼此交流資訊。而設置碳捕捉裝置，也須同步優化機組的空污設備，因此除減少二氧化碳外，對其他空氣污染物也有減排效益。