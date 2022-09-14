九合一選舉將至，政治髒水混濁異常，國民黨桃園市長參選人張善政近期被抄襲計畫潑得滿身汙，然而釐清一切的關鍵在於農委會是否點頭同意宏碁公開說明，但為了選情，說張善政「沒錯」似乎有違上意，是否真的違約又拿不出證據，農委會搞得自己左右為難。

農委會96年度「農業電子化發展策略分析與規劃」科技計畫合約書第10條訂定，「計畫主持人及參與計劃工作人員均應嚴守契約應保密事項，未經甲方同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏於本契約關係人以外之人員」。

甲方為農委會、乙方為宏碁，保密條款已清楚寫在合約裡頭，並不像農委會說的沒有保密條款，而宏碁能否公開說明的關鍵就在農委會是否同意，然而民進黨立委鄭運鵬說自己看過該計畫合約，卻仍直指張善政把保密條款拿出來說是違反法律跟合約常識，根本是拖延戰術。

不過回力鏢總是來得又快又準，任何人只要看了合約的條文就知道誰才不具備合約常識，明明只要農委會授權同意就可以讓宏碁與張善政向社會大眾說明白，結果農委會卻多次對外說要彙整疑點，待審查結果出來就會對外說明，到底是誰在施展拖延戰術？還是農委會有什麼難言之隱？

印度聖雄甘地曾說「手段的不純潔，必然導致目的的不純潔」，民進黨號稱最會選舉的政黨，但抹黑抹紅、人格毀滅也無人能出其右，既然計畫抄襲風波已經傷及張善政選情，只要能打贏選戰，真相又怎會比繼續坐擁江山來得香？不是張善政想拖，農委會趕緊點頭吧！