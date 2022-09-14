許多家長都期望能把最好的留給孩子。一名在麥當勞打工的女網友表示，某天上班時有位大嬸帶著孫子進來，兩人看起來並不富裕，最後只點了1個套餐，孫子開心吃著麥當勞時，大嬸則是默默掏出飯糰，沒想到就在原PO陷入又感動又難過的情緒時，大嬸下秒卻拿出了iPhone 13 PRO，讓她當場傻眼。

原PO在Dcard發文表示，最近上班時有個大嬸帶著孫子前來消費，孫子吵著要吃薯條喝飲料，最後只點了一個套餐就回到座位上，飲料還選了相當昂貴的蜂蜜奶茶；之後孫子很享受的吃著套餐，大嬸則默默從包包拿出飯糰，劇烈對比讓原PO相當難過又感動。

原PO回想，自己小時候也常要求阿公帶她去吃麥當勞，喝的也是很貴的飲料，如今雖然有打工還是捨不得自己買來喝，因此看到大嬸和孫子倆的畫面後，她開始感嘆自己過去不孝、不懂賺錢生活的辛苦，同時也期許未來要對家人孝順。不料這時大嬸突然拿出iPhone 13 PRO，讓她忍不住大罵髒話，「X，把我的眼淚還來」。

對此，許多網友紛紛笑說，「大嬸：別看不起人，我只是養生不想吃速食」、「老人家不喜歡吃麥當勞啦」、「本來要感動一波，畫風突然轉變，笑慘」、「大嬸：吼你們這些小孩整天都在吃垃圾食物」。