藝人伊能靜和前夫庾澄慶生下1子小哈利（庾恩利），今年剛滿20歲，富有藝術家性格的他在國外唸書，思想開放大膽，更多次打破性別框架，高調男扮女裝引起外界討論，率性做自己的態度讓他被粉絲讚爆。近日伊能靜更曝小哈利作品入選蘇富比與許多當代藝術大師一同拍賣，語氣中充滿驕傲。

女星伊能靜今（14日）於微博發文分享，蘇富比本次拍賣主題是「當代發現｜卡哇伊流行2.0」，此次競拍作品有村上隆、草間彌生、達明赫斯特、奈良美智等當代藝術家，而恩利和孫梵哲則是藝術家中，僅有的「 Z 世代」代表。

伊能靜說直言：「在知道恩利及藝術家團隊包括Sonny入圍時，我整晚沒睡著。」她說從小就沒管過恩利的學業，全靠孩子自我鞭策，雅思拿到8分，成績多數拿A，考國外名校帕森設計學院、英國中央聖馬丁、紐約大學Tish他說都要申請，最後都成功拿到錄取通知，大學時收到綜藝節目的邀約，恩利婉拒：「我不想錯過大學生活。如果人生來沒有意義的，意義由我們賦予，那麼找出生命的意義，是我最想做的。」

伊能靜發長文恭喜兒子。（圖／截取自伊能靜微博）

伊能靜曬出與兒子合照。（圖／伊能靜微博）

伊能靜回憶兒子的貼心，近期和恩利在紐約見面，晚上順口說想吃甜點，沒隔幾天恩利就帶她去法式可麗餅店，自豪直呼：「從小他的溫暖貼心，讓在他身邊的朋友或者與他相遇的人都非常愛他。」伊能靜表示看到這次入圍的作品，她被深深感動，「200多年的蘇富比拍賣，能夠入選，作為母親，驕傲也緩一口氣；做為孩子一生的摯友，我知道走到這裡並不容易。」

伊能靜曬出兒子小時候做畫的照片，並附上此次入選的藝術作品。（圖／伊能靜微博）

伊能靜最後感性表示：「若說此刻有什麼祝福的話給兒子，我會說，生命正豐滿，未來已來，請你勇敢的迎上去。」