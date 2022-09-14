台中盧秀燕14日說台中鐵路高架化從豐原到大慶，是她跟江啟臣、楊瓊瓔三人爭取，讓台中市不出一毛錢，更批現任立委無力，民進黨台中市長參選人蔡其昌反酸，盧市長真是謊話連篇、無能卸責，高架化09年動工、江啟臣12年才上任，盧秀燕連這都能欺騙台中人。

蔡其昌表示，台中的山線鐵路高架化是當時張景森副市長向游院長提議從原先的地下化，因為經費過於龐大、工程時間又久，所以建議改為高架化，當時在阿扁執政時、游錫堃擔任行政院長，獲得同意，「2006年核定通過，2009年就動工，而江啟臣委員是2012年才當立法委員」，何來他們三個立委一起去中央爭取，台中市一毛錢都不用付的事情呢？ 這個謊言實在是漫天大謊，太過離譜。

2006年江啟臣立委都還沒有當立委，如何能夠三人一起向中央爭取台中市一毛錢都不用出？盧市長說謊也要打一下草稿，顯然盧秀燕對市政不認真也不用功。

蔡其昌進一步指出，過去為什麼中央可以全額出資，是因為扁政府時代中央的相關規定並沒有要求地方政府一定要有負擔比例。2012年馬英九總統上任，才訂定中央補助上限，要求地方政府須提出地方政府負擔經費，當時盧秀燕擔任是執政黨的立委，難道是馬政府欺負台中人，看不起台中的盧立委和當時國民黨多數的立委。

蔡其昌強調，盧市長不要再隨意說謊卸責，當年中央能夠全額負擔的時候，台中跟屏東高架化都是全額補助。直到2012年馬總統訂定新規定後，才導致鐵路立體化工程，地方必須負擔一定比例的配合款，但與盧市長同黨籍由國民黨執政的嘉義市跟宜蘭縣都可以做，可以出地方配合款，民進黨執政的桃園市也提出了地方配合款，大家都依照法律規定編列地方該負擔的經費，來加速重大建設的執行，只有盧秀燕不做，不出錢，推卸責任、謊話連篇，這是擔任市長應有的態度嗎？為何當時馬政府提出新規定時盧市長不反對，現在才反對？

蔡其昌批評，盧秀燕談到市政只會耍嘴皮，連何時通過法律規定、誰通過的，自己都打臉自己，對市政不認真不用功，連事情的緣由都不知道，台中市的建設就是在盧秀燕市長糊裡糊塗、不認真的情況下，越來越退步。