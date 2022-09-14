在法國賣座1.2億台幣票房的動人電影《小獅子王》，描述一對兄妹使出渾身解數，幫助迷路的幼獅送回距法國3000公里遠的非洲幾內亞，片中個性乖巧又不時散發野性氣息的主角小獅子「金」，可愛舉止讓影迷通通成了牠的「粉獅」。該片結合近年熱門的動物保育議題，與跨世代親子和解的主題，背後靈感源自導演小時候最愛看的經典電影《獅子王》、《E.T.外星人》，電影找來法國跨世代演員同台演出，擦出爆笑又動人的親情火花，更獲得法媒《巴黎人報》狂讚「我們愛死這部片了」。

出生於1970年代的法國導演大衛莫羅（David Moreau），從小就是不折不扣的影癡，最喜歡的電影是迪士尼動畫片《獅子王》，以及史蒂芬史匹柏的賣座電影《E.T.外星人》。而他在執導過多部類型電影後，首度與法國小說作家尚巴提斯特安德列（Jean-Baptiste Andrea）攜手打造一部能跨越世代、感動大人小孩，同時又能向他最愛的2部電影致敬的作品，因此萌生了《小獅子王》的創作念頭。導演以他熟悉的法國特色城市，串聯成主角們冒險的路線，由巴黎的奧利機場出發，一路經過塞納河畔的特魯瓦市、壯闊的薩拉古湖，最終前往法國南部知名海港城市塞特港，將小獅子王「金」送返西非幾內亞，對未曾踏足法國的國際觀眾來說，像是一趟精彩至極的法國觀光冒險之旅。

除了故事精彩外，電影也找來2位法國新銳演員挑樑主演，飾演女主角的盧蘭布雷希特（Lou Lambrecht）今年才13歲，就參與過多部商業大片的演出，其中以名導陳英雄作品《愛是永恆》中的表現最廣為人知。而演出她哥哥的演員則是里歐羅利亞（Léo Lorléac'h），演出作品橫跨短片、劇情長片及電視影集，2人皆為法國影壇潛力十足的新起之秀。而在片中盡想出鬼點子、凝聚兄妹感情的靈魂角色爺爺，更找來有著「影壇老頑童」之稱的傑哈德達曼（Gérard Darmon）助陣，本人個性頑固又鬼靈精怪，與他的角色如出一轍，讓導演忍不住直呼：「他既固執又幽默的個性，讓我好頭痛！」

該片故事描述一對年輕兄妹伊內絲和艾力克斯，在電視上看到被走私的幼獅，趁轉機時逃走的新聞後，竟意外發現這隻勇氣可嘉的小獅子居然來到他們家中，伊內絲決定將牠留在身邊悉心呵護，更為牠取了王者般的名字「金」。不忍心看著金被困在異地的這對兄妹，萌生一個瘋狂計畫：要把這隻小獅子王帶回距離法國3000公里遠的故鄉非洲。 然而，海關人員千方百計想把金抓回來，讓這對兄妹的救援計劃困難重重。他們決定向腦袋古靈精怪的祖父尋求幫助。因此，祖孫三人與小獅子王「金」，便踏上一段高潮不斷的法國大冒險，《小獅子王》本月30日在台上映。