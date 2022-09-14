乳癌為台灣婦女發生率最高的癌症，據衛福部資料統計，其發生高峰約在45至69歲間的婦女，每年更有超過一萬名婦女罹患乳癌。日前科博特診所院長劉博仁分享28歲女性乳癌患者的案例，他表示，該名患者雖檢測不出有癌症遺傳基因，但卻發現患者有5大惡習，且體內還有許多環境荷爾蒙的污染。

劉博仁在臉書粉專《劉博仁營養功能醫學專家》發文分享病例，一名28歲的女患者在沐浴時感覺到右側乳房有一個約10元硬幣大小的硬塊，但因為不痛不癢，女患者並沒有特別在意，直到後來她喜歡的某位歌手罹患乳癌，她才因此產生警覺，到醫院進一步檢查發現，自己竟然已經確診乳癌第2期。

劉博仁表示，他安排這名女患者做了癌症遺傳基因檢測，但卻沒有發現任何和癌症有關的遺傳基因，追問下才得知道，女患者有五大惡習，包括：不愛運動、晚睡、鮮少食用蔬果，愛吃煙燻燒烤肉品以及手搖含糖飲料，且檢測發現，患者身上有許多環境荷爾蒙的污染，推測女患者因此年紀輕輕就罹患乳癌。

而究竟癌症的發生是否一定跟基因變異有關？劉博仁指出，目前學界認為，癌症是由多重原因導致，且造成不同癌症的因子也不盡相同。據英國流病及公衛學者Richard Peto曾提出癌症相關因子分析，由高到低依序為飲食（35%）、香菸（30%）、傳染病（10%）、性與生產（7%）、職業（4%）、日光照射（3%）、公害（2%）、醫療用品（1%），要注意的是，上述危險因子可能會隨著國家、種族、地域、癌症類型而有所不同，但「飲食問題」是絕對無法忽視的重要因素。