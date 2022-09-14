英國女王伊莉莎白二世8日與世長辭，由長子查爾斯三世繼位，但即位國王沒多久，查爾斯屢屢爆出情緒失控等出格行為，不過近期竄紅一則短影片卻意外揭開查爾斯風趣的一面，當時還是王儲的他面對路人邀約「喝酒」，查爾斯笑著要對方推薦個地方，逗樂現場民眾，幽默的互動毫無皇室包袱。

紐約郵報報導，這則影片是在7月29日發布，當時還是王儲的查爾斯在路上被一名男子詢問「查爾斯，你要去喝一杯嗎？」，起初查爾斯疑似沒聽清楚，反問「什麼？」，而男子提高音量再次詢問。

殊不知，查爾斯燦笑回應「在哪裡？」，這段意外的插曲讓現場的隨侍與民眾都笑了出來，查爾斯也樂在其中，一邊走一邊繼續向男子表示「你要跟我推薦個地方」。

這段有趣的互動被一旁古德捕捉到，放在TikTok上已超過860萬次瀏覽，而邀請查爾斯喝酒的當事人沃克（Daniel Walker）受訪時表示，當天（28日）是大英國協運動會開幕式，那時他正與朋友要去喝酒，途中遇到查爾斯便脫口邀請。

查爾斯近期情緒失控，引起外界質疑是否適任國王。（圖／美聯社）

36歲的沃克坦言，他很驚訝查爾斯會給予一個「非正式」的回應。沃克說，他當時用有點粗魯的方式詢問，且還直呼「查爾斯」的名字，下意識認為查爾斯不會有反應，結果卻出乎意料，他興奮的說，如果查爾斯真的赴約，即便他請客也可以。

而在這之後，維安人員找上沃克，說查爾斯想要見他一面。沃克表示，查爾斯主動向他握手，詢問從事什麼工作，甚至還用英國俚語稱呼他是「伯明罕的小兄弟」，並祝他一切順利。

經此互動，沃克對查爾斯更有好感，尤其現在查爾斯面對如潮般的負評，他表示「人們往往沒有看見他所做的好事，總是在挖他的負面消息，但我十分尊敬他，並希望有朝一日能與他喝酒」。