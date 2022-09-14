今年2月21日開放福島5縣食品進口後，原禁止地區產品首度被檢出微量輻射。（圖／翻攝食藥署官網）

我國今年2月21日開放日本福島5縣農產進口後，首度檢測出5縣首件具微量輻射的產品，根據衛福部食藥署今（14）日公布輸入食品輻射檢測結果，一款群馬縣生產的「蒟蒻粉」測出微量輻射，「銫-137」以及「銫-134與銫-137總和」皆為4.8貝克／公斤，已勸導業者退運銷毀。

根據食藥署「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」，銫134與銫137總和限量：飲料及包裝水10貝克/公斤、嬰兒食品及乳品50貝克/公斤、其他食品100貝克/公斤；碘-131限量：嬰兒食品及乳品55貝克/公斤、飲料及包裝水 100 貝克/公斤、其他食品100貝克/公斤。

一款群馬縣「蒟蒻粉」於8月25日送驗後，今天檢測結果出爐，「銫-137」以及「銫-134與銫-137總和」皆為4.8貝克／公斤，成為開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣農產以來，5縣中首件被測出微量輻射的產品，雖然數值未超標，但已勸導業者退運。

衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅表示，今年檢出6件微量輻射食品，都沒有超過我國加嚴訂定的標準，但依立院決議，若驗出微量的輻射，建議先勸導業者退運銷毀，由業者自行決定是否執行。