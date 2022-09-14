伊林名模王思偉逛SOGO忠孝館，MAX&Co.暖橘幾何圖騰拼接洋裝1萬5900元，背Chloe Woody焦糖棕皮革小型托特包5萬2000元，踩Chloe Noua黑色短靴3萬3600元，拎RIMOWA Essential系列Check-In L Azure霧藍色行李箱3萬4000元。配戴喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金鑽石垂墜式耳環4萬2600元（單只）、18K黃金鑽石葡萄項鍊（總重0.09克拉）4萬2600元、18K黃金鑽石項鍊（總重0.12克拉）12萬5000元、18K黃金鑽石葡萄戒指11萬8000元、18K黃金葡萄戒指3萬8300元、18K黃金手鍊3萬9000元。（JOJ PHOTO/攝影）
伊林名模王思偉逛SOGO忠孝館，MAX&Co.暖橘幾何圖騰拼接洋裝1萬5900元，背Chloe Woody焦糖棕皮革小型托特包5萬2000元，踩Chloe Noua黑色短靴3萬3600元，拎RIMOWA Essential系列Check-In L Azure霧藍色行李箱3萬4000元。配戴喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金鑽石垂墜式耳環4萬2600元（單只）、18K黃金鑽石葡萄項鍊（總重0.09克拉）4萬2600元、18K黃金鑽石項鍊（總重0.12克拉）12萬5000元、18K黃金鑽石葡萄戒指11萬8000元、18K黃金葡萄戒指3萬8300元、18K黃金手鍊3萬9000元。（JOJ PHOTO/攝影）

台北東區百貨代表SOGO忠孝館、復興館、敦化館，在東區的三個店點分進合擊，多年來，透過三館不斷的硬體優化、品牌升級調整，無論是頂級國際精品、高端設計珠寶，還是奢華美容保養，或展現個人態度的城市休閒穿著、潮牌服飾配件等，皆可在SOGO台北三館一次滿足。

回顧1987年SOGO忠孝館開幕，最大「百貨巨艦」稱號風靡一時，開幕當天就推出日本商品特賣，引領風潮，也沿襲至今，消費者仍習慣想買日本商品就來SOGO，後陸續引進Anna Sui、 agnes b.等流行品牌，立足東區百貨龍頭；而2006年開幕的復興館，三大國際精品Chanel 、Hermes 、Cartier進駐，加上Y-3、 Pleats Please Issey Miyake、Max Mara、Marc Jacob等國際設計師品牌，更奠定了復興館國際品牌大店的店格。

SOGO觀察，台北東區時尚力非常活躍，具有生氣活力，東區有百貨頂級大店，帶來一線國際精品及設計師名品，也有平價時尚旗艦店進駐，走進巷弄中，更有不同風格的潮牌及選貨店，台北東區時尚可稱作紐約第五大道＋SOHO區的混和體，也有mix & match的色彩。

現今，隨著資訊便捷，社群媒體多元化，消費者對於時尚的敏感度非常高且成熟，無論是大勢國際精品，或者深具風格的國內外設計師作品，都有其忠實粉絲。未來，SOGO百貨也持續訴求全客層的時尚需求，並突顯出個人風格態度，無論是職場紳士、有態度的潮男潮女、Baby幼童或是時尚媽咪等，都能在SOGO解鎖他的時尚風格。

忠孝館WEEKEND Max Mara－緞面百摺長裙，2萬1900元。（SOGO提供）
忠孝館WEEKEND Max Mara－緞面百摺長裙，2萬1900元。（SOGO提供）

忠孝館FERRAGAMO－Aura半月型肩背包，價格店洽。（SOGO提供）
忠孝館FERRAGAMO－Aura半月型肩背包，價格店洽。（SOGO提供）
忠孝館BALLY－B字牛皮皮帶，1萬3200元。（SOGO提供）
忠孝館BALLY－B字牛皮皮帶，1萬3200元。（SOGO提供）
忠孝館BALLY－EXPLORE系列黑色圖騰尼龍腰包，1萬6200元。（SOGO提供）
忠孝館BALLY－EXPLORE系列黑色圖騰尼龍腰包，1萬6200元。（SOGO提供）
忠孝館Chloé－Woody焦糖棕皮革小型托特包，價格店洽。（SOGO提供）
忠孝館Chloé－Woody焦糖棕皮革小型托特包，價格店洽。（SOGO提供）
忠孝館EMPORIO ARMANI－初剪羊毛針織衫，1萬8800元。（SOGO提供）
忠孝館EMPORIO ARMANI－初剪羊毛針織衫，1萬8800元。（SOGO提供）
復興館ETRO－棉質長版大衣10萬8600元、條紋拼接水手印花襯衫3萬4200元。（SOGO提供）
復興館ETRO－棉質長版大衣10萬8600元、條紋拼接水手印花襯衫3萬4200元。（SOGO提供）
復興館BVLGARI－Serpenti Forever Maxi Chain霧灰啖白石色小牛皮肩背包，9萬6700元。（SOGO提供）
復興館BVLGARI－Serpenti Forever Maxi Chain霧灰啖白石色小牛皮肩背包，9萬6700元。（SOGO提供）
復興館BALENCIAGA－NEO CAGOLE XS HANDBAG黑色塗鴉造型手提袋，價格店洽。（SOGO提供）
復興館BALENCIAGA－NEO CAGOLE XS HANDBAG黑色塗鴉造型手提袋，價格店洽。（SOGO提供）
敦化館A.TESTONI－TOTEM小牛皮開車鞋，2萬4200元。（SOGO提供）
敦化館A.TESTONI－TOTEM小牛皮開車鞋，2萬4200元。（SOGO提供）
敦化館MOSCHINO－小綿羊毛衣，2萬3500元。（SOGO提供）
敦化館MOSCHINO－小綿羊毛衣，2萬3500元。（SOGO提供）
復興館Maje－紫紅西裝外套，1萬6490元。（SOGO提供）
復興館Maje－紫紅西裝外套，1萬6490元。（SOGO提供）
忠孝館ELEMIS海洋膠原藍霜奢華組（內含海洋膠原緊緻精華乳霜50ml正貨＋ 海洋膠原精油卸妝霜50g＋海洋膠原超導滲透精華露28ml）價值5951元，優惠價3900元，限60組。（SOGO提供）
忠孝館ELEMIS海洋膠原藍霜奢華組（內含海洋膠原緊緻精華乳霜50ml正貨＋ 海洋膠原精油卸妝霜50g＋海洋膠原超導滲透精華露28ml）價值5951元，優惠價3900元，限60組。（SOGO提供）
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