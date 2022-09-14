台北東區百貨代表SOGO忠孝館、復興館、敦化館，在東區的三個店點分進合擊，多年來，透過三館不斷的硬體優化、品牌升級調整，無論是頂級國際精品、高端設計珠寶，還是奢華美容保養，或展現個人態度的城市休閒穿著、潮牌服飾配件等，皆可在SOGO台北三館一次滿足。
回顧1987年SOGO忠孝館開幕，最大「百貨巨艦」稱號風靡一時，開幕當天就推出日本商品特賣，引領風潮，也沿襲至今，消費者仍習慣想買日本商品就來SOGO，後陸續引進Anna Sui、 agnes b.等流行品牌，立足東區百貨龍頭；而2006年開幕的復興館，三大國際精品Chanel 、Hermes 、Cartier進駐，加上Y-3、 Pleats Please Issey Miyake、Max Mara、Marc Jacob等國際設計師品牌，更奠定了復興館國際品牌大店的店格。
SOGO觀察，台北東區時尚力非常活躍，具有生氣活力，東區有百貨頂級大店，帶來一線國際精品及設計師名品，也有平價時尚旗艦店進駐，走進巷弄中，更有不同風格的潮牌及選貨店，台北東區時尚可稱作紐約第五大道＋SOHO區的混和體，也有mix & match的色彩。
現今，隨著資訊便捷，社群媒體多元化，消費者對於時尚的敏感度非常高且成熟，無論是大勢國際精品，或者深具風格的國內外設計師作品，都有其忠實粉絲。未來，SOGO百貨也持續訴求全客層的時尚需求，並突顯出個人風格態度，無論是職場紳士、有態度的潮男潮女、Baby幼童或是時尚媽咪等，都能在SOGO解鎖他的時尚風格。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。