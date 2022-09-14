伊林名模王思偉逛SOGO忠孝館，MAX&Co.暖橘幾何圖騰拼接洋裝1萬5900元，背Chloe Woody焦糖棕皮革小型托特包5萬2000元，踩Chloe Noua黑色短靴3萬3600元，拎RIMOWA Essential系列Check-In L Azure霧藍色行李箱3萬4000元。配戴喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金鑽石垂墜式耳環4萬2600元（單只）、18K黃金鑽石葡萄項鍊（總重0.09克拉）4萬2600元、18K黃金鑽石項鍊（總重0.12克拉）12萬5000元、18K黃金鑽石葡萄戒指11萬8000元、18K黃金葡萄戒指3萬8300元、18K黃金手鍊3萬9000元。（JOJ PHOTO/攝影）

台北東區百貨代表SOGO忠孝館、復興館、敦化館，在東區的三個店點分進合擊，多年來，透過三館不斷的硬體優化、品牌升級調整，無論是頂級國際精品、高端設計珠寶，還是奢華美容保養，或展現個人態度的城市休閒穿著、潮牌服飾配件等，皆可在SOGO台北三館一次滿足。

回顧1987年SOGO忠孝館開幕，最大「百貨巨艦」稱號風靡一時，開幕當天就推出日本商品特賣，引領風潮，也沿襲至今，消費者仍習慣想買日本商品就來SOGO，後陸續引進Anna Sui、 agnes b.等流行品牌，立足東區百貨龍頭；而2006年開幕的復興館，三大國際精品Chanel 、Hermes 、Cartier進駐，加上Y-3、 Pleats Please Issey Miyake、Max Mara、Marc Jacob等國際設計師品牌，更奠定了復興館國際品牌大店的店格。

SOGO觀察，台北東區時尚力非常活躍，具有生氣活力，東區有百貨頂級大店，帶來一線國際精品及設計師名品，也有平價時尚旗艦店進駐，走進巷弄中，更有不同風格的潮牌及選貨店，台北東區時尚可稱作紐約第五大道＋SOHO區的混和體，也有mix & match的色彩。

現今，隨著資訊便捷，社群媒體多元化，消費者對於時尚的敏感度非常高且成熟，無論是大勢國際精品，或者深具風格的國內外設計師作品，都有其忠實粉絲。未來，SOGO百貨也持續訴求全客層的時尚需求，並突顯出個人風格態度，無論是職場紳士、有態度的潮男潮女、Baby幼童或是時尚媽咪等，都能在SOGO解鎖他的時尚風格。

忠孝館WEEKEND Max Mara－緞面百摺長裙，2萬1900元。（SOGO提供）

忠孝館FERRAGAMO－Aura半月型肩背包，價格店洽。（SOGO提供）

忠孝館BALLY－B字牛皮皮帶，1萬3200元。（SOGO提供）

忠孝館BALLY－EXPLORE系列黑色圖騰尼龍腰包，1萬6200元。（SOGO提供）

忠孝館Chloé－Woody焦糖棕皮革小型托特包，價格店洽。（SOGO提供）

忠孝館EMPORIO ARMANI－初剪羊毛針織衫，1萬8800元。（SOGO提供）

復興館ETRO－棉質長版大衣10萬8600元、條紋拼接水手印花襯衫3萬4200元。（SOGO提供）

復興館BVLGARI－Serpenti Forever Maxi Chain霧灰啖白石色小牛皮肩背包，9萬6700元。（SOGO提供）

復興館BALENCIAGA－NEO CAGOLE XS HANDBAG黑色塗鴉造型手提袋，價格店洽。（SOGO提供）

敦化館A.TESTONI－TOTEM小牛皮開車鞋，2萬4200元。（SOGO提供）

敦化館MOSCHINO－小綿羊毛衣，2萬3500元。（SOGO提供）

復興館Maje－紫紅西裝外套，1萬6490元。（SOGO提供）