北村一輝飾演的刑警「草薙」在片中是一大關鍵人物。（威視提供）

日本推理大師東野圭吾代表作「偵探伽利略」系列小說三度登上大銀幕，《破案天才伽利略：沉默的遊行》將於下周五（23日）在台上映，無法親自來台的福山雅治也特地錄製一段話送給台灣粉絲，影片中他親暱地以中文喊「大家好，我是福山雅治！」和台灣粉絲們打招呼，接著提到自己暌違多年再度和原班團隊的興奮的心情，並邀請台灣影迷進電影院和他一起解謎。

福山雅治、柴崎幸暌違9年終於在大銀幕合體，這次還重新啟動2人因「伽利略系列」而組的樂團「KOH＋」，並為電影創作全新主題曲〈ヒトツボシ〉。福山雅治談到這首由自己作詞作曲並擔任製作人、柴崎幸親自演唱的歌曲時坦言：「這首歌完全是為了柴崎女士製作的，她將人們痛苦、悲傷、無奈的矛盾融會在歌聲中，唱活這首歌。」而柴崎幸則透露當時來探班的製作人甚至在邊聽邊落淚，2人近日也在日本音樂節目《FNS Live ＆ Music 2022》同台表演，默契十足地表現令在場嘉賓驚艷。

除了柴崎幸回歸令粉絲大呼過癮外，這次由北村一輝飾演的刑警「草薙」在片中也成一大關鍵人物，全新大銀幕作品將透露更多他不為人知的過往故事，對此，原著東野圭吾表示：「對我來說，伽利略系列是關於『湯川』和『草薙』之間的友誼的，我很高興這次新作可以突現出來，尤其對於長期看電視劇及電影的人來說，這將是一個很新鮮的地方。」

此外，詮釋「湯川學」達15年的福山雅治與原著東野圭吾私下結為好友，並透露2人初識在第一部日劇的慶功宴上，難忘當時內心的曾雀躍地想著：「天啊，東野老師居然要走過來了，好高興！」往後每次東野圭吾的新作甫上市，福山雅治不僅會收到新書，還會相約吃飯。甚至在《沈默的遊行》的原著小說中都有他倆相處的痕跡，福山雅治透露：「書中湯川教授酒吧點的威士忌，就是東野老師曾推薦過我的，這正是他的幽默之處！」